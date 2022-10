Lancement de la souris sans fil CHERRY GENTIX BT.



CHERRY présente la souris sans fil GENTIX BT, basée sur la souris GENTIX. Sa connectivité Bluetooth pratique permet un jumelage multi-appareils, en connectant jusqu'à trois appareils. Connectez la souris GENTIX BT de CHERRY aux PC, ordinateurs portables, tablettes, smartphones et téléviseurs intelligents via Bluetooth.







Communiqué de presse



CHERRY élargit sa gamme de souris GENTIX avec la nouvelle CHERRY GENTIX BT. Elle est basée sur la souris GENTIX, qui a été testée et éprouvée des millions de fois, et l'enrichit d'une fonction Bluetooth pratique avec une fonctionnalité multi-appareils.



Une souris pour tout



La souris sans fil peut être connectée facilement à un maximum de trois appareils, par exemple un PC, un ordinateur portable, une tablette, un smartphone ou une Smart TV, par simple pression sur le bouton Bluetooth® situé sur la face inférieure. La résolution de la souris d'ordinateur sans câble peut être réglée en 2 étapes à l'aide du bouton DPI. Le capteur optique de haute précision offre suffisamment de précision et de rapidité avec 1000 / 2000 dpi. La molette de défilement éclairée en bleu offre une mise en évidence visuelle, qui fournit également des informations sur le niveau de résolution sélectionné et l'état de la batterie.



Idéal pour une utilisation mobile



Les parties latérales caoutchoutées assurent une prise en main ferme et une sensation de confort. Avec sa forme effilée, la souris présente une ergonomie parfaite - pour les petites comme pour les grandes mains. La durée de vie de la batterie, qui peut atteindre un an selon l'utilisation, garantit une utilisation permanente. Pendant le transport, la souris Bluetooth® peut être rangée en toute sécurité dans le sac de transport fourni. La souris sans fil est prête à l'emploi en un clin d'œil et ne nécessite aucun logiciel supplémentaire - le travail mobile n'a plus de limites.



Le logiciel pratique CHERRY KEYS assure encore plus d'individualité. Il permet d'affecter les deux touches de la souris sans fil selon vos souhaits, sans dongle.



Caractéristiques principales :



- Capteur optique de haute précision,

- Résolution réglable à deux niveaux (1 000/2 000 ppp),

- Fonction multi-appareils pour jusqu'à trois appareils finaux,

- Ergonomie parfaite pour les petites et grandes mains,

- Sept boutons et une molette de défilement,

- Tient bien dans la main,

- Parties latérales revêtues de caoutchouc pour une prise en main optimale,

- Transmission via Bluetooth 5.0 crypté (AES-128).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



La CHERRY GENTIX BT est maintenant disponible au prix de 26.99 euros. Désormais disponible sur la boutique CHERRY de LDLC.

Étui de transport inclus.



VORTEZ