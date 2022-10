Lancement des boîtiers NZXT H5 Flow et H5 Elite.



NZXT dévoile ses derniers châssis de jeu compacts, les boîtiers NZXT H5 Flow et NZXT H5 Elite - une version redessinée du célèbre châssis NZXT H510. Le NZXT H5 Flow est doté d'un panneau frontal perforé offrant un flux d'air optimal, tandis que le NZXT H5 Elite est équipé d'un panneau frontal en verre trempé qui offre une vue claire et un éclairage RVB vibrant. Le NZXT H5 Elite utilise un évent latéral pour l'admission à l'avant.











Les deux boîtiers sont équipés d'un ventilateur GPU dédié, un ventilateur NZXT F120Q de 120 mm, qui dirige le flux d'air frais du fond vers la carte graphique.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Communiqué de presse



Votre boîtier, votre espace



Nous avons rénové nos nouveaux boîtiers compacts mid-tower, et ils sont prêts pour le gramme ! La série H510 est l'une de nos plus populaires auprès de la communauté, et il était temps de leur donner un rafraîchissement bien mérité. Le H5 Flow et le H5 Elite ont été redessinés avec de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience de construction sans stress et des performances de refroidissement optimales. Un nouveau réseau de panneaux arrière plus spacieux rend le câblage net et simple. Un ventilateur inférieur a également été ajouté pour faciliter le refroidissement. Rendez votre construction unique pour vous et vos besoins grâce à de nouvelles rénovations passionnantes !



Suivre le courant



Il n'a peut-être pas de longues mèches fluides, mais le H5 Flow est prêt à faire tourner les têtes. Avec un tout nouveau panneau supérieur, le H5 Flow a de la place pour un radiateur AIO 240mm de taille normale. Le panneau arrière abrite désormais un réseau de gestion des câbles plus large et plus spacieux afin de rendre le routage des câbles propre et simple. N'oublions pas le flux d'air ! C'est le H5 Flow, après tout. En plus du panneau avant perforé, nous avons maintenant un nouveau ventilateur de 120 mm orienté vers le GPU au fond du boîtier pour rester au frais pendant les sessions de jeu de toute la journée.



L'élite en marche



Avec une belle silhouette en verre, le H5 Elite est prêt pour un gros plan. La première chose que vous remarquerez à propos du H5 Elite, c'est son panneau latéral et frontal en verre trempé qui laisse entrevoir trois ventilateurs RGB F Series très lumineux et impressionnants. Nous avons rendu le routage des câbles facile et simple avec un réseau de panneaux arrière plus large et plus spacieux. Au fond du boîtier, nous avons maintenant un ventilateur d'admission similaire au H5 Flow pour une meilleure circulation de l'air interne pendant les marathons de jeu nocturnes. Pour couronner le tout, nous avons veillé à ce que ce boîtier conserve la forme classique du H510 Elite pour ces constructions emblématiques axées sur le RVB.



Le refroidissement est un jeu d'enfant



Nous aimons le refroidissement liquide AIO, mais nous aimons aussi les refroidisseurs à air ! Le nouveau refroidisseur T120 Air est facile à installer et à entretenir par rapport aux refroidisseurs à air liquide. Afin de rendre votre construction esthétiquement unique, le T120 est disponible en noir ou blanc et en RGB ou non-RGB. Vous avez une carte mère AMD ? Vous avez une carte mère Intel ? Aucun problème ! Le T120 s'adapte facilement aux deux types de sockets. N'oublions pas encore plus d'options pour personnaliser votre refroidisseur d'air avec le CAM de NZXT et d'autres accessoires CAM.



Disponibilité et Prix



Les NZXT H5 Flow et NZXT H5 Elite sont désormais disponibles sur NZXT.com et dans les boutiques Amazon et Amazon UK de NZXT.



Voir les prix ci-dessous :



NZXT H5 Elite (Black/White) : 149.90 euros,

NZXT H5 Flow (Black/White) : 103.90 euros.



VORTEZ