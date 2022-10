Kingston Technology leader des SSD en Channel en 2021.



- Une planification et un support client solides permettant de détenir 26% des parts de marché.

- Maintien d'une position commerciale forte en 2022.



Paris – le 25 octobre 2022 – Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. spécialisée dans les mémoires flash et leader mondial des produits et solutions technologiques, annonce que TrendForce vient de la nommer premier fournisseur indépendant de SSD dans le Channel pour l'ensemble de l'année 2021. D'après TrendForce, Kingston représente 26% des 127 millions d'unités expédiées en 2021.







Bien que la pandémie ait continué de perturber l'approvisionnement en composants liés aux SSD en 2021, les expéditions via les canaux de distribution ont connu un taux de croissance annuel de 11%. Bien que la demande augmente, la situation de pénurie de wafers s’ajoutant à la pandémie ont considérablement affecté les délais de livraison. Par conséquent, Kingston a adopté une stratégie d'approvisionnement limitée alors que les prix des produits augmentaient. Ces résultats montrent que grâce à cette stratégie, Kingston avait une longueur d'avance sur ses concurrents. Les résultats ont conforté Kingston dans son rôle de leader de la production de SSD. En tant que catégorie, les fournisseurs (non-semiconducteurs) fabricants de SSD représentaient 58 % du total des livraisons en 2021.



La demande croissante de SSD dédiés au gaming et dotés de PCIe 4.0 NVMe continue de façonner le marché, poussant les fabricants de modules à passer progressivement de SATA à PCIe. TrendForce prévoit que les mises à niveau permettront d'améliorer la notoriété de la marque et de continuer à stimuler les expéditions. En 2021, Kingston a ajouté deux SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 à son portefeuille avec le lancement du KC3000 et du Kingston FURY Renegade SSD. Ces périphériques hautes performances ont rejoint la famille de SSD Kingston pour permettre à ceux qui exigent vitesse et fiabilité pour supporter des jeux et des applications intenses sur les ordinateurs fixes et portables. Selon TrendForce, le prix et la capacité à fournir des services complets de production et de vente au niveau mondial seront un facteur important pour poursuivre l'augmentation des expéditions de SSD PCIe.



La présence de Kingston Technology sur le marché est principalement due aux relations solides qu'elle entretient avec ses clients et ses partenaires de distribution dans le monde entier. Alors que la crise sanitaire se propageait dans le monde entier et que les entreprises s'adaptaient rapidement, Kingston a continué à offrir une assistance commerciale de premier ordre et un accès à des experts en produits et des ingénieurs internes incarnant la philosophie « Kingston Is With You » qui a conduit à plus de trois décennies de fiabilité et d'assistance pour les clients. La première place de Kingston sur le marché des SSD n'est pas surprenante quand on sait que la même approche dans la division DRAM a permis à l'entreprise d'être le plus grand fournisseur tiers de modules de mémoire pour la 19e année consécutive.



« C'est un honneur d'obtenir cette première place alors que Kingston célèbre son 35e anniversaire », déclare Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. « Dès le début, Kingston s'est concentré sur ses clients et ses partenaires de distribution dans le monde entier, ce qui constitue sa principale force commerciale. Ensemble, ces relations fructueuses ont contribué à la croissance rapide de notre activité SSD. Les derniers résultats de TrendForce contribuent à valider ces efforts, et nous partageons donc ce succès avec eux. »



KINGSTON