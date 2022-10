ICY DOCK vous présente : L’EZ-Adapter MB104U-1SMB et le ToughArmor MB105VP-B !



MB104U-1SMB :











Voici la fiche technique :



- Supports 1x 2.5”” SATA ou SSD M.2 SATA/NVMe (Ne supporte pas l'utilisation simultanée de disques 2.5" et M.2),

- Supporte des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbps en USB 3.2 Gen 2 (selon les spécifications du disque et de l'hôte),

- Conception de l'installation du disque sans outil pour un accès rapide aux données,

- Supporte UASP, plug and play, TRIM,

- Indicateur LED bleu de l'état d'activité du disque.



Il est disponible sur AMAZON au prix de : 74.99 euros.



MB105VP-B :















Voici la fiche technique :



- Prend en charge 2 x SSD 2.5” U.2/U.3 NVMe SSDs jusqu'à 15 mm de hauteur,

- Utilise 1 Connecteur Slimline SAS (SFF-8654-8i),

- Utilise un unique câble d'alimentation SATA 15pin,

- Prend en charge la spécification PCIe 4.0 avec des taux de transfert jusqu’à 64 Go/s par baie de disque,

- Puissant ventilateur (40x20mm) ajustable grâce à trois paramètres disponibles (High, Low, Off).



Il est disponible sur AMAZON. Le prix est de : 330.50 euros.



ICY DOCK