TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le InWin A5.







Je tiens à remercier inWin de m'avoir fourni l'échantillon pour le test.







L'InWin A5 est le plus grand de la série A, le A1 étant une variante ITX et le A3 étant capable de gérer des cartes M-ATX. Étant la plus grande de la série, l'A5 est non seulement capable de monter des cartes ATX mais aussi E-ATX, tout en étant étonnamment compacte. Alors que de telles cartes mères peuvent s'adapter à un grand nombre de Mid-Towers, la plupart d'entre eux exigent une sorte de compromis tangible lorsqu'ils utilisent ce plus grand facteur de forme, mais l'A5 vise à fournir un équilibre utile en gardant les choses simples avec un accent sur la même qualité de construction robuste que l'A1 original.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP