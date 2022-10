La fonction de visioconférence Elgato EpocCam intégrée au logiciel Camera Hub 1.4.







Comme beaucoup d'autres fabricants, à l'occasion de l'épidémie de COVID-19 et des confinements successifs, Elgato a mis au point en 2020 une solution logicielle visant à simplifier les visioconférences et donc le télétravail. Il s'agit en l'occurrence du pilote EpocCam pour PC et Mac ainsi que de l'application mobile du même nom (EpocCam Webcamera for Computer pour être exact) qui permet tout simplement de se servir de la caméra d'un smartphone comme une webcam sur un ordinateur. Seuls les iPhone d'Apple sont supportés pour le moment. EpocCam se base en réalité sur le travail de la société finlandaise Kinoni rachetée par CORSAIR (Elgato) en 2020. Bref, on ne peut plus se réfugier derrière l'absence de webcam sur son PC pour rater la réunion en ligne organisée par son patron !







D'après Elgato, EpocCam supporte la Haute Définition (HD) jusqu'à la résolution 1080p ainsi que la technologie HDR pour des couleurs optimales. EpocCam est compatible avec différents logiciels de streaming et de vidéoconférence comme Microsoft Teams, OBS Studio, Zoom... Le smartphone peut être positionné en mode portrait (verticalement) ou en mode paysage (horizontalement). Dernière précision, la connexion entre le smartphone et l'ordinateur peut se faire soit avec un câble USB soit directement via la connexion sans fil Wi-Fi.



Si la solution EpocCam se présentait jusqu'à présent sous la forme d'un double pilote virtuel (audio et vidéo) à installer sur le PC servant à la visioconférence, Elgato a désormais décidé d'intégrer cette fonctionnalité directement dans son application Camera Hub pour Windows qui servait jusqu'à présent uniquement à configurer la webcam physique Facecam ainsi que les sticks USB d'acquisition Cam Link et Cam Link 4K.



En intégrant EpocCam dans le logiciel Camera Hub, les différents réglages d'image offerts par Camera Hub sont désormais applicables au flux vidéo transmis par le smartphone comme le champ de vision (Zoom/FOV), le contraste, la saturation des couleurs, l'exposition (ISO), la balance des blancs, la température de couleur ou encore les options de réduction du bruit numérique, d'anti-scintillement (50/60 Hz) et les effets de fond d'écran qui exploitent l'intelligence artificielle des GPU GeForce RTX. Bien sûr, Camera Hub permet également de sélectionner la résolution d'image, de prévisualiser le flux vidéo ou encore de faire une capture d'image.



L'intégration directe d'EpocCam au Camera Hub nous semble donc une très bonne évolution. La disparition du pilote EpocCam donnera toutefois peut-être moins de visibilité à la fonctionnalité puisqu'on peut penser de prime abord que l'installation du Camera Hub requiert l'achat d'une webcam Elgato alors que n'importe quel iPhone peut désormais en tirer partie.



A noter que pour dialoguer avec la dernière version 1.4.0 du logiciel Camera Hub installée sur le PC, l'application mobile installée sur le smartphone ou la tablette Apple iOS doit être mise à jour en version 2022.2 ou supérieure.



Pendant ce temps, on attend toujours une édition Android d'EpocCam...



Téléchargement



- Application Elgato Camera Hub 1.4.0.770 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Application EpocCam Webcamera for Computer pour Apple iOS : Cliquez ICI.





