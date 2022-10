HP nous propose une nouvelle imprimante : La HP Smart Tank 7605 All In One.



Augmentez votre productivité grâce à une interface tactile moderne et à une expérience exceptionnelle sur cette imprimante sans cartouche. En outre, bénéficiez d’une qualité d’impression exceptionnelle à moindre coût, avec jusqu’à trois ans d’encre HP authentique inclus dans la boîte.







Une expérience haut de gamme pour une productivité maximale



Enchaînez rapidement plusieurs pages de document grâce à une impression recto-verso automatique. Profitez de connexions plus rapides et plus fiable avec le Wi-Fi® double bande à réparation autonome. Imprimez et numérisez depuis votre téléphone avec l’application HP Smart. Profitez de la numérisation avancée pendant 12 mois avec HP Smart Tank. Gérez facilement vos tâches grâce à une interface tactile intégrée pour une expérience intuitive.



Des économies de taille



Obtenez jusqu’à 12 000 pages en noir et blanc ou 8 000 pages en couleur d’encre HP authentique incluses dans la boîte.[6] Imprimez de grands volumes à un coût par page extrêmement faible grâce à ce système sans cartouche.[5] Le réapprovisionnement d'encre est propre et facile avec le système de recharge innovant de HP sans éclaboussures.



Impression respectueuse de l’environnement



Cette imprimante est fabriquée à partir d’imprimantes et d’autres composants électroniques recyclés, qui représentent plus de 25 % de son poids de plastiques. Imprimante certifiée EPEAT Silver : un choix écologiquement responsable. Le programme HP Planet Partners vous permet de recycler gratuitement vos cartouches d’encre.



Conçu pour l'impression de gros volumes



Obtenez jusqu’à 12 000 pages en noir et blanc ou 8 000 pages en couleur d’encre HP authentique incluses dans la boîte.



Impression recto-verso automatique



Enchaînez rapidement plusieurs pages de document grâce à une impression recto-verso automatique.



La fiabilité de votre connexion



Profitez de connexions plus rapides et plus fiable avec le Wi-Fi® double bande à réparation autonome.



Application HP Smart



Imprimez, numérisez et copiez depuis votre téléphone, où que vous soyez[b]. Profitez de la numérisation avancée pendant 12 mois avec HP Smart Tank.



Qualité HP exceptionnelle



Vous pouvez compter sur du texte net et sombre et sur des graphismes aux couleurs vives pour toutes vos impressions.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 04 novembre 2022. Le prix sera de : 540 euros.



HP