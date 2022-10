VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le VA3209-2K-MHD.



Le ViewSonic VA3209-2K-MHD est un moniteur 32" 2K doté d'entrées HDMI et DisplayPort pour une utilisation professionnelle et domestique. Avec un écran de 32 pouces et une résolution de 2560 X 1440 qui offre des images plus grandes et plus claires, le moniteur QHD accroît votre productivité. Les performances optimales de l'écran et le confort d'affichage sans déchirure ni bégaiement sont assurés par la synchronisation adaptative, la technologie de soin des yeux et divers préréglages ViewMode. Il suffit d'étendre votre espace de travail et de faire l'expérience d'un multitâche ergonomique et véritablement transparent sur un seul écran avec un support compatible VESA à faible consommation d'énergie.















Une vision grand angle extraordinaire



Profitez de couleurs vives avec une luminosité constante et une précision étonnante, quel que soit le point d'observation. Profitez de couleurs vives avec une luminosité constante et une précision étonnante, quel que soit le point de vue. Le moniteur IPS SuperClear® offre des angles de vision verticaux et horizontaux ultra larges de 178 degrés qui permettent d'obtenir la même qualité d'image avec une précision et une cohérence des couleurs de l'écran à l'impression.



QHD 2560x1440



Cet écran de 32 pouces de diagonale avec une résolution QHD 2560 X 1440 double le nombre de pixels offerts par la FHD 1080p, offrant ainsi des possibilités fantastiques aux professionnels soucieux du détail.



Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels



Compatible avec la norme industrielle HDR10 High Dynamic Range, ce moniteur offre des couleurs, une luminosité et un contraste très précis, dépassant largement les capacités des produits SDR ordinaires.



Conception sans bordures pour une visualisation sans faille



Libérez-vous des bordures encombrantes grâce à un écran impressionnant sans bordure sur trois côtés. Profitez d'un look plus épuré qui offre une esthétique propre et des capacités multi-moniteurs transparentes.



Haut-parleurs intégrés



Ce moniteur est équipé de deux haut-parleurs stéréo de 2,5 watts. Associée aux performances incroyables de l'écran, cette combinaison permet une immersion multi-sensorielle complète.



Options de rendu des couleurs



Le ViewMode de ViewSonic offre des préréglages "Jeu", "Film", "Web", "Texte" et "Mono". Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité afin d'offrir une expérience visuelle optimisée et satisfaisante pour différentes utilisations.



Faible consommation d'énergie



Conçu avec l'efficacité énergétique à l'esprit, le mode Eco de ViewSonic réduit avec succès l'empreinte carbone et diminue considérablement les frais généraux du bureau.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ici.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 28 octobre 2022. Le prix sera de : 249.95 euros.



VIEWSONIC