MSI nous propose une nouvelle carte mère : La B550 GAMING GEN3.



Embarquant le chipset AMD B550, la carte mère MSI B550 GAMING GEN3 avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming disposant des dernières avancées technologiques.



















ENTIÈREMENT CONTRÔLABLE DANS LE BIOS ET LE LOGICIEL



Les cartes mères MSI vous permettent de gérer les vitesses et les températures de tous les ventilateurs de votre système et de votre CPU. Total Fan Control vous permet de contrôler les principales caractéristiques de votre système dans une interface graphique simplifiée. Vous pouvez également définir jusqu'à 4 objectifs de température pour le CPU et la carte mère, qui ajusteront automatiquement la vitesse des ventilateurs.



CORE BOOST



La technologie Core Boost associe le design haut de gamme de MSI et la conception numérique de l'alimentation, ce qui permet d'acheminer plus rapidement et sans distorsion le courant vers le CPU avec une précision extrême. Cela crée les conditions parfaites pour les CPU multi-core lors des opérations à forte charge.



OVERCLOCKING EN UNE SECONDE !



MSI Game Boost permet un overclocking en une seconde, vous donnant ainsi l'augmentation de performance dont vous avez besoin pour obtenir plus de FPS.



RÉCUPÉRATION FACILE DU BIOS AVEC LE BOUTON FLASH BIOS



Vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour de votre BIOS ? Il suffit de flasher l'ancienne version du BIOS et de continuer à jouer en quelques minutes avec Flash BIOS Button. Le bouton Flash BIOS fonctionne même sans CPU, mémoire ou carte graphique installés !



FORTIFIEZ VOTRE SYSTÈME AVEC PCI-E STEEL ARMOR



Les emplacements PCI Express Steel Armor de MSI sont fixés à la carte mère par des points de soudure supplémentaires et supportent le poids de cartes graphiques lourdes. Lorsque chaque avantage dans les jeux compte, Steel Armor protège le point de contact des interférences électromagnétiques.



STOCKAGE RAPIDE ET PRÊT POUR L'AVENIR



Les cartes mères MSI B550 prennent en charge toutes les dernières normes de stockage, ce qui permet aux utilisateurs de connecter tout périphérique de stockage ultra-rapide. Une efficacité accrue pour faciliter votre travail.



TESTS DE STABILITÉ ET DE COMPATIBILITÉ EXTRÊMES



MSI effectue des tests de mémoire approfondis avec les marques de mémoire les plus populaires dans des conditions extrêmes pour s'assurer que votre système fonctionne de manière stable, quoi qu'il arrive. Nos partenaires mémoire comprennent des marques comme Corsair, Crucial, Kingston, G.Skill et bien d'autres pour optimiser les modules mémoire, les configurations et même améliorer l'overclocking.



MSI CENTER



Le tout nouveau MSI Center unifie une suite d'utilitaires logiciels MSI en une seule application centralisée. Prenez le contrôle des fonctions avancées des cartes mères et libérez des possibilités infinies.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 02 septembre 2022. Le prix sera de : 139.94 euros.



MSI