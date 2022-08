Les boîtiers View 300 MX et View 300 MX Snow de Thermaltake sont désormais disponibles.



Thermaltake annonce le lancement des boîtiers View 300 MX et View 300 MX Snow, présentés pour la première fois lors de la 2022 Thermaltake Expo de juillet. Les deux boîtiers offrent deux options de panneau frontal - une option entre un panneau frontal en verre trempé et un panneau frontal maillé avec le motif maillé TT distinct. Le View 300 MX et le View 300 MX Snow sont également équipés de deux ventilateurs PWM ARGB de 200 mm et d'un ventilateur PWM de 120 mm pour assurer un excellent flux d'air. Ces boîtiers sont également dotés des emplacements PCI-E rotatifs brevetés de Thermaltake.







Les boîtiers Thermaltake View 300 MX et View 300 MX Snow prennent en charge les cartes mères jusqu'à E-ATX et les radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant. La série View 300 MX de Thermaltake dispose d'un espace intérieur incroyablement bien organisé, permettant aux utilisateurs de gérer les câbles comme un champion. Avec ses excellentes performances de refroidissement, sa personnalisation, sa facilité d'utilisation et son design convivial, la série View 300 MX est idéale pour que votre prochaine construction soit épique, performante et unique en son genre.



Caractéristiques principales



Deux ventilateurs ARGB PWM de 200 mm et un ventilateur ARGB PWM de 120 mm préinstallés

Deux ventilateurs ARGB PWM de 200 mm et un ventilateur ARGB PWM de 120 mm sont préinstallés, déplaçant efficacement une quantité considérable d'air dans le châssis avec un bruit mineur grâce au contrôle de la vitesse du ventilateur et à la fonction PWM. En outre, les effets d'éclairage LED peuvent être contrôlés à l'aide d'un bouton physique ou d'un logiciel pris en charge par la carte mère.



Double panneau frontal



Les boîtiers Thermaltake View 300 MX sont équipés de deux panneaux frontaux, dont un panneau en verre trempé et un panneau en acier perforé portant le logo TT, permettant aux utilisateurs de choisir leur propre style.



Fenêtre en verre trempé



Le panneau en verre trempé de 4 mm situé sur le côté du View 300 MX est plus épais et plus résistant aux rayures que l'acrylique standard. Il vous permet d'afficher et d'admirer tous vos composants dans toute leur gloire RGB.



Fentes PCI-E rotatives brevetées



Les fentes PCI-E rotatives brevetées permettent l'installation verticale des GPU. Ce design, comparé à l'approche plus traditionnelle 7+2, est peu limité en ce qui concerne l'épaisseur de la carte graphique. De plus, le support de câble riser inclus aide à sécuriser le câble riser (supportant un connecteur à 180°).



Excellente filtration de la poussière



Les filtres magnétiques fins situés à droite, en haut et en bas offrent une excellente protection contre la saleté et la poussière provenant de l'extérieur du boîtier. Ils sont facilement amovibles pour le nettoyage.



Couvercle de bloc d'alimentation amovible



Pour obtenir un système d'apparence plus ordonnée, le couvercle intégré du PSU est conçu pour cacher les câbles disgracieux avec une bonne ventilation générale.



Entrée et sortie d'air



Les performances de refroidissement du Thermaltake View 300 MX sont fabuleuses grâce aux deux ventilateurs PWM ARGB de 200 mm et au ventilateur PWM ARGB de 120 mm préinstallés. Le panneau en acier perforé siglé TT permet une entrée d'air optimale, tandis que le panneau à mailles en verre trempé offre également une entrée d'air suffisante grâce à son bord maillé.



Flux d'air massif et performances étonnantes



Des images thermiques ont été prises lors des tests thermiques. Grâce à deux ventilateurs ARGB PWM de 200 mm préinstallés à l'avant et à un ventilateur ARGB PWM de 120 mm préinstallé à l'arrière, nous avons pu nous assurer que le View 300 MX bénéficie d'un flux d'air massif, ce qui garantit une performance de refroidissement étonnante permettant à la température intérieure de rester basse et stable à tout moment.



Compatibilité matérielle



Le Thermaltake View 300 MX est compatible avec les cartes mères E-ATX (12 "x13"), un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 175 mm, des cartes graphiques d'une longueur maximale de 400 mm sans réservoir et un bloc d'alimentation d'une longueur maximale de 200 mm.



Ports d'E/S pratiques



Pour la connectivité, le Thermaltake View 300 MX est équipé de deux USB 3.0, d'un USB 3.2 Gen 2 type-c, ainsi que d'une prise casque et microphone.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, et ASRock Polychrome SYNC. Il prend en charge les cartes mères dotées d'un en-tête RVB adressable 5V, ce qui vous permet de contrôler les lumières directement à partir des logiciels mentionnés ci-dessus sans avoir à installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleur supplémentaire.



Prix et disponibilité



Les boîtiers Thermaltake View 300 MX et View 300 MX Snow sont désormais disponibles dans les magasins TT Premium du monde entier.



- Thermaltake View 300 MX : 159.99 Dollars, Cliquez ICI.

- Thermaltake View 300 MX Snow : 159,99 Dollars, Cliquez ICI.



