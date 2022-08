AMD nous propose les nouveaux pilotes pour les chipsets en version : 4.08.09.2337.



En plus du Ryzen Power Plan, le pilote de chipset AMD Adrenalin Edition contient divers composants de pilote pour les cartes mères avec des chipsets de AMD A320 à AMD WRX80. Récemment, AMD a également listé explicitement les différentes versions des nouveaux pilotes de ces composants.



Prêt pour les processeurs AMD Ryzen - Le socket AM4 d'AMD représente la nouvelle plateforme évolutive de la société, ciblant la mémoire DDR4, les technologies PCIe 3.0 et NVMe les plus rapides disponibles, ainsi que la première prise en charge native de l'USB 3.1 Gen2 sur un chipset. Avec une connectivité SATA et USB dirigée par le processeur, configurable pour une flexibilité réelle, la nouvelle plateforme AM4 tire parti des fonctionnalités de pointe d'aujourd'hui et de demain.



Description :



Il s'agit d'un tout nouveau programme d'installation de logiciel de chipset avec une interface utilisateur mise à jour, une taille de paquet optimisée, une version de paquet unique pour les pilotes de chipset et des performances d'installation améliorées.



Points forts de la version



- Ajout du support du système d'exploitation Window 11 22H2,

- Ajout de la prise en charge de nouveaux programmes,

- Ajout de six nouveaux pilotes,

- Correction du message contextuel "AMD Chipset Software is not responding" lorsque le programme d'installation est lancé et que l'on clique sur l'écran de l'interface utilisateur.



Chipsets supportés :



- AMD B350,

- AMD A320,

- AMD X370,

- AMD X399,

- AMD B450,

- AMD X470,

- AMD X570,

- AMD B550,

- AMD A520,

- AMD TRX40,

- AMD WRX80.



Processeurs pris en charge :



- Processeur AMD Ryzen Threadripper PRO,

- Processeur de bureau AMD Ryzen 5000 Series,

- Processeurs AMD Ryzen Threadripper de 3e génération,

- Processeur de bureau AMD Ryzen de 3e génération,

- Processeur AMD Ryzen Threadripper de 2e génération,

- Processeur de bureau AMD Ryzen de 2e génération,

- Processeurs de bureau AMD Ryzen série 3000G/4000G/5000G avec graphique Radeon,

- Processeurs AMD Ryzen Mobile série 3000U/C, 4000U/H, 5000U/H/HS, 6000U/H/HS/HX avec graphique Radeon.



Le paquet comprend :



- Pilotes de chipset AMD,

- AMD Ryzen Power Plans (requis pour le support UEFI CPPC2 dans Windows 11),

- AMD Ryzen Power Provisioning Package (requis pour la prise en charge de UEFI CPPC2 avec "Zen 3" et versions ultérieures dans Windows 11).



Le système d'exploitation Windows installe automatiquement un pilote générique qui permet aux ordinateurs de reconnaître les fonctions de base de la carte mère. Cependant, pour utiliser tous les composants de la carte, il faut appliquer les pilotes de chipset appropriés.



Si vous installez ce paquet, le système recevra des informations connexes concernant le chipset. De plus, cette étape peut améliorer la compatibilité et les vitesses de transfert du bus, ajouter divers changements pour le comportement de l'état de veille, la fonctionnalité d'économie d'énergie et autres, ou inclure la prise en charge de nouvelles fonctionnalités. Pour appliquer cette version, il suffit de s'assurer que la configuration de votre système est prise en charge par ce paquet, de télécharger le fichier, d'exécuter le programme d'installation disponible et de suivre les instructions à l'écran. N'oubliez pas que l'installation de pilotes de chipset inappropriés peut entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur. En outre, redémarrez votre système après avoir appliqué la présente version afin que tous les changements soient pris en compte. Malgré la possibilité que d'autres systèmes d'exploitation soient compatibles, nous ne recommandons pas l'installation de logiciels sur des plates-formes autres que celles indiquées.



Informations sur les modifications :



Points forts de la version Ajout de la prise en charge du système d'exploitation Window 11 22H2 Problèmes connus Parfois, l'installation personnalisée ne parvient pas à mettre à jour les derniers pilotes. Des problèmes d'alignement du texte peuvent être observés en langue russe. Un redémarrage manuel du système est nécessaire sur les systèmes d'exploitation non anglophones une fois l'installation terminée. Un message contextuel de Windows Installer peut apparaître pendant l'installation. Le journal récapitulatif de désinstallation peut indiquer à tort que la désinstallation a échoué sur les systèmes d'exploitation non anglophones.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



THE GURU3D