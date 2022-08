LG annonce le moniteur de jeu OLED incurvé UltraGear 240Hz.



LG Electronics (LG) dévoile ses derniers moniteurs haut de gamme à l'IFA 2022 de Berlin, en Allemagne, dont le superbe nouveau moniteur de jeu UltraGear OLED (modèle 45GR95QE). Premier écran OLED incurvé de LG avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, ce modèle de 45 pouces est conçu pour des expériences de jeu immersives, offrant les performances visuelles, la vitesse et les fonctionnalités que les joueurs sérieux exigent.



Les visiteurs du stand LG à l'IFA 2022 peuvent explorer une large gamme de moniteurs LG de pointe, y compris le nouvel UltraGear et l'écran UltraFine Ergo AI (modèle 32UQ890), qui offre une configuration vraiment personnalisable pour un confort d'utilisation supérieur à la maison ou au bureau.



UltraGear OLED Gaming Monitor







En plus d'être le premier moniteur de jeu OLED incurvé de 45 pouces de LG avec un rapport d'aspect de 21:9 et une résolution WQHD (3440 x 1440), le 45GR95QE est également le tout premier écran de la société à combiner une taille d'écran de 45 pouces avec une courbure de 800R, une combinaison qui contribue à renforcer le sentiment d'immersion des utilisateurs. Véritable concentré de jeu, le 45GR95QE sera présenté à l'IFA 2022 avec l'impressionnant moniteur de jeu OLED 48GQ900 UltraGear de LG.



Comme on peut s'y attendre, le tout dernier moniteur de jeu de la société augmente le réalisme et la réactivité, offrant une excellente qualité d'image ainsi qu'une vitesse inégalée. Avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,1 milliseconde de gris à gris (GTG), le 45GR95QE offre une couverture de 98,5 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, des performances HDR10 supérieures et la prise en charge de HDMI 2.1 - y compris des fonctions telles que la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) - et DisplayPort 1.4. Grâce à sa grande taille, son format 21:9, son design sans bordure et sa courbure d'écran 800R, le nouvel UltraGear contribue à transporter les utilisateurs dans leurs jeux PC ou console préférés comme peu d'autres moniteurs peuvent le faire. De plus, il a la taille idéale pour la plupart des configurations de bureau et offre un fonctionnement multitâche fluide grâce à des fonctions telles que Picture-by-Picture (PBP) et Picture-in-Picture (PIP).



Premier moniteur de jeu OLED incurvé de la marque UltraGear, le 45GR95QE offre la même qualité d'image OLED que son prédécesseur (modèle 48GQ900) tout en ajoutant une courbure de 800R et le revêtement antireflet et à faible réflexion de LG. Ces améliorations clés contribuent à accroître le sentiment des utilisateurs d'être dans le jeu, les enveloppant dans l'action à l'écran et réduisant en même temps les distractions visuelles gênantes. La technologie d'affichage OLED de LG, à la pointe de l'industrie, est également moins contraignante pour les yeux des utilisateurs, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui aiment se perdre dans de longues sessions de jeu ininterrompues.



Affichage UltraFine Ergo AI







L'écran UltraFine Display Ergo AI de LG fait ses débuts très attendus à l'IFA 2022. Le révolutionnaire 32UQ890 est le premier moniteur LG capable d'ajuster automatiquement sa position pour assurer un confort ergonomique continu tout au long de la journée. Grâce à une caméra intégrée tirant parti d'une IA avancée, l'écran UltraFine Ergo AI peut analyser en permanence la posture de l'utilisateur - en apportant des modifications subtiles à la hauteur de l'écran (0 ~ 160 mm) et à son inclinaison (-20º ~ +20º) pour l'empêcher de rester trop longtemps dans une même position ou de tomber dans une mauvaise posture au fil du temps. Le 32UQ890 dispose de trois modes d'amélioration de l'ergonomie : AI Motion, Continuous Motion et Periodic Motion. AI Motion, qui sera présenté sur le stand de LG lors de l'IFA, suit le niveau des yeux de l'utilisateur et ajuste la hauteur et l'inclinaison dès qu'un changement est détecté.







L'écran UltraFine Display Ergo AI de LG est doté d'un écran IPS 4K (3840 x 2160) de 31,5 pouces avec une couverture de 95 % de la DCI-P3 et une excellente reproduction des images HDR. La combinaison d'un écran haute résolution haut de gamme et d'un support articulé pouvant être ajusté intelligemment par la technologie AI de LG, le 32UQ890 constitue une solution de poste de travail personnalisée et confortable pour les professionnels occupés.







" Le portefeuille de produits innovants de LG présenté à l'IFA 2022 embrasse les dernières tendances et technologies pour répondre aux besoins et aux modes de vie des divers consommateurs d'aujourd'hui ", a déclaré Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. " Notre tout nouveau moniteur de jeu OLED UltraGear élève l'expérience de jeu grâce à son écran incurvé, sa solution antireflet et son taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz, tandis que l'écran UltraFine Display Ergo AI offre un confort d'utilisation exceptionnel grâce à ses caractéristiques ergonomiques et son design futuriste. Nous sommes ravis de présenter ces deux produits exceptionnels à l'IFA et d'être de retour sur le terrain à Berlin après une pause de deux ans due à la pandémie."



Le stand de LG (Hall 18, Messe Berlin) à l'IFA 2022, du 2 au 6 septembre, permettra aux visiteurs de découvrir les toutes dernières innovations de la société en matière d'électronique grand public, notamment ses nouvelles solutions d'affichage pour la productivité (Ergo) et le divertissement/le jeu (UltraGear).



TECHPOWERUP