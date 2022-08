CHERRY Meilleure marque de l'année 2022 & Meilleure satisfaction client

Après sa nomination en mai dernier en tant que “Meilleure marque de l’année 2022” dans la catégorie « claviers”, CHERRY, le spécialiste allemand des périphériques d'entrée informatiques, annonce avec fierté avoir également reçu le prix Plus X 2022 de la "Meilleure satisfaction client". Avec ce prix, le jury Plus X honore les entreprises ayant obtenu la meilleure satisfaction de leur clientèle pour la qualité de leurs produits et services.

Pour déterminer les entreprises ayant la clientèle la plus satisfaite, Plus X a demandé à plus de 5 000 consommateurs de tous genres et groupes sociaux âgés de 20 à 65 ans, dans toute l’Allemagne, d'indiquer les entreprises dont ils étaient les plus satisfaits, dans différentes catégories.

Une grande majorité des consommateurs interrogés a choisi CHERRY pour la qualité de ses produits, son service client ainsi que pour l'innovation, la facilité d'utilisation, le confort, la disponibilité et la rapidité de livraison de ses produits.

Rolf Unterberger, PDG de CHERRY AG explique :

« Le marché allemand est l’un des plus compétitifs, exigeant et stimulant en ce qui concerne la concurrence et les attentes des clients au niveau de la qualité et du service clientèle. »

« Aussi, remporter ce prix dans un environnement aussi exigeant le rend particulièrement précieux pour nous ! »

«Notre mission de satisfaire nos clients s’applique à tous les clients à travers le monde : chaque client, quel que soit le marché sur lequel il achète et utilise nos produits, a droit à la plus haute qualité, à la plus grande fiabilité et au meilleur service. C’est la promesse que CHERRY fait à tous ses utilisateurs.»

Depuis sa fondation en 1953, la mission de CHERRY a toujours été de fournir des accessoires informatiques innovants et fiables aux consommateurs du monde entier. L'esprit d'entreprise américain associé à l'ingénierie allemande englobe l'histoire et l'avenir de CHERRY. Pour être à la hauteur de sa réputation de leader en matière de qualité et d'innovation, l'entreprise continue de travailler en s’orientant vers les solutions et le client afin de renforcer les fondamentaux de la marque CHERRY.

La longue liste de prix du design que l'entreprise a reçus ces dernières années, décernés par les organisations les plus prestigieuses au monde - dont le Red Dot Design Award, le German Design Award, l'iF Design Award et plusieurs Plus X Best Awards - souligne de manière éloquente la mission de CHERRY et ses efforts continus pour atteindre les plus hauts niveaux de qualité et de satisfaction de la clientèle avec ses produits.

Cherry AG [ISIN : DE000A3CRRN9] est un fabricant mondial de commutateurs de claviers mécaniques haut de gamme et de périphériques d'entrée informatiques utilisés dans le gaming, l’e-sport, la bureautique, l'industrie et le secteur médical. Depuis sa fondation en 1953, CHERRY est synonyme de produits innovants et de haute qualité développés spécifiquement pour répondre aux différents besoins de ses clients.

Le siège de CHERRY se situe à Auerbach en Bavière et l’entreprise emploie plus de 550 personnes dans les sites de production d'Auerbach (Allemagne), Zhuhai (Chine) et Vienne (Autriche) ainsi que dans ses différentes agences commerciales à Auerbach, Pegnitz, Munich, Paris, Kenosha (États-Unis), Taipei et Hong Kong.

Avec un jury international et indépendant dont les membres appartiennent à 80 industries, 23 partenaires stratégiques et plus de 700 marques internationales participantes, le Plus X Award est le plus grand prix d'innovation au monde pour la technologie, le sport et le style de vie. Le label de qualité Plus X Award est décerné aux produits qui présentent au moins un facteur "Plus X". Des récompenses sont décernées aux technologies innovantes avec un design exceptionnel et aux systèmes intelligents et faciles à utiliser.

Des critères tels que des caractéristiques ergonomiques et écologiques exceptionnelles ainsi que l'utilisation de matériaux de haute qualité et durables sont également récompensés par le Plus X Award. Ce prix de l'innovation a été lancé pour renforcer les marques, les échanges et le commerce et pour accompagner les consommateurs dans leurs décisions d'achat.