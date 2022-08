CORSAIR révèle un écran gaming OLED souple de 45 pouces révolutionnaire.



Gamescom, Cologne, 25 août 2022 – CORSAIR (NASDAQ: CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a dévoilé aujourd’hui le nouvel écran gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, un écran souple créé en proche collaboration avec LG Display. Doté de la technologie W-OLED la plus récente, le XENEON FLEX OLED offre une qualité d’image phénoménale, d’excellents niveaux de noirs et temps de réponse, ainsi que la capacité pour les amateurs de régler l’incurvation de son panneau 45 pouces avec un rapport d’aspect de 21:9.







D’un aspect parfaitement plat pour les applications stratégiques ou productives, jusqu’à une courbe de 800R pour les jeux de simulation et de tir, les utilisateurs peuvent ajuster l’écran selon divers degrés d’incurvation pour qu’il corresponde à leurs besoins en à peine quelques secondes. Associé à un panneau aux performances gaming de pointe, le XENEON FLEX OLED est une petite révolution en matière d’écran gaming hautes performances.







L’écran de 45 pouces du XENEON FLEX OLED et sa résolution de 3440x1440 (rapport d’aspect 21:9) propose une expérience cinématographique sublime qui est tout autant parfaite pour le jeu et le travail que pour profiter d’un film. Cette combinaison de taille d’écran et de rapport d’aspect permet d’obtenir 20 % de zone d’affichage en plus qu’un écran de 49 pouces 32:9 ultralarge, et 81 % de zone d’affichage en plus qu’un écran de 34 pouces 21:9 ultralarge. Avec un revêtement anti-reflets spécialement conçu qui permet de diminuer l’éblouissement et les reflets, le XENEON FLEX OLED a été conçu pour être un écran gaming immersif et il est équipé de la technologie protectrice de faible lumière bleue de LG Display pour aider à réduire la fatigue oculaire, même en le regardant toute la journée.



Grâce à la technologie d’écran W-OLED la plus récente de LG, les pixels OLED auto-émissifs du XENEON FLEX permettent d’atteindre jusqu’à 1000nit en luminosité maximale, avec un taux de contraste de 1 350 000:1 pour que les images soient aussi réalistes et précises que possible. Avec un temps de réponse GtG rapide de 0,03 ms, un temps pixel actif/inactif de 0,01 ms et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz, le flou de mouvement est quasiment éliminé, proposant ainsi une expérience de jeu sans compromis qui est complètement compatible avec les deux standards de synchronisation adaptative, le NVIDIA G-SYNC et l’AMD FreeSync Premium.



Pour une protection encore plus efficace de l’écran, le XENEON FLEX OLED est muni d’un système de prévention avancé de l’effet « burn-in » qui fonctionne tant l’écran allumé qu’éteint, afin de garantir une image immaculée même après une longue utilisation de l’IU ou du système d’exploitation, le tout épaulé par une garantie de trois ans contre le burn-in et les pixels morts.



« Nous nous étions donnés pour défi de créer un écran révolutionnaire qui fournit une expérience incroyable et personnalisable, et je pense que nous avons atteint cet objectif, et même dépassé, » déclare Dennis Jackson, directeur senior en gestion de produit systèmes et marketing chez CORSAIR. « Avec l’aide de LG Display, le XENEON OLED FLEX est le début d’une toute nouvelle gamme d’écrans gaming, proposant des performances et une flexibilité au sens littéral qui dépassent les attentes des joueurs les plus exigeants.



« CORSAIR est un partenaire fantastique avec qui présenter les écrans flexibles W-OLED au joueurs et joueuses, » confie Mina Lee, chef d’équipe en marketing et stratégie gaming chez LG Display. « Nous avons hâte de mettre cette nouvelle gamme d’écrans gaming dans les mains des passionnés de PC. »



Disponibilité



L’écran gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED sera mis en démonstration à la Gamescom 2022 cette semaine, avec les détails concernant la sortie, la disponibilité et les caractéristiques finales disponibles ultérieurement dans le courant de l’année 2022.



Pour en apprendre plus sur l’écran gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED et vous inscrire pour les actualités futures, veuillez vous rendre ICI.



CORSAIR