SILVERSTONE nous propose une nouvelle alimentation PC : La HELA 850R Platinum PCIe 5.0.



SilverStone Technology dévoile le bloc d'alimentation HELA 850R Platinum PCIe 5.0. L'HELA 850R Platinum est la première alimentation de SilverStone compatible PCIe 5.0 et Intel ATX12V 3.0, conçue pour supporter la prochaine génération de systèmes informatiques haut de gamme. L'alimentation se caractérise par une conception entièrement modulaire avec des câbles noirs plats et flexibles, un facteur de forme compact de 150 mm de long et la certification Cybenetics Platinum.







La SilverStone HELA 850R Platinum dispose d'un seul connecteur PCIe 12VHPWR qui supporte les standards Intel ATX 3.0 et PCIe Gen5. Avec cette alimentation, les constructeurs peuvent la connecter directement à la carte graphique PCIe Gen5 sans utiliser d'adaptateur 12VHPWR à 16 broches.







Caractéristiques du SilverStone HELA 850R Platinum (SST-HA850R-PT) :



- Câbles 100% modulaires,

- Câbles plats noirs super flexibles,

- Condensateurs électrolytiques entièrement japonais,

- Supporte le connecteur PCIe 12VHPWR avec la norme ATX 3.0 et PCIe Gen 5,

- Sortie de puissance continue 24/7 avec une température de fonctionnement de 50℃,

- Connecteurs SATA inclinés à 180° conçus pour les disques durs montés en pile,

- Ventilateur 135mm silencieux avec un minimum de 0 dBA, équipé d'une fonction de commutation semi-fanless,

- Facteur de forme compact avec une densité de puissance de 439W par litre (Dimension LWH : 150mm x 150mm x 86mm).







Le bloc d'alimentation SilverStone HELA 850R Platinum dispose également d'un interrupteur semi-fanless dédié à l'arrière pour activer le mode semi-fanless. Le bloc d'alimentation utilise un ventilateur silencieux FBD de 135 mm qui assure un excellent refroidissement à des niveaux sonores faibles, ainsi que le mode semi-fanless optionnel qui coupe les ventilateurs à faible charge pour un fonctionnement silencieux.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



SilverStone Technology n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur l'alimentation HELA 850R Platinum, veuillez consulter le site web de SilverStone Technology.



