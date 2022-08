Dévoilement du Samsung 990 PRO SSD optimisé pour les jeux et les applications créatives.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui le 990 PRO, le SSD NVMe haute performance de la société basé sur PCIe 4.0. Le Samsung 990 PRO est également proposé avec un dissipateur thermique pour un refroidissement exceptionnel. Offrant des vitesses fulgurantes et une efficacité énergétique supérieure, ce nouveau SSD est optimisé pour les jeux graphiquement exigeants et d'autres tâches intensives, notamment le rendu 3D, le montage vidéo 4K et l'analyse de données.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Des performances extrêmes pour une expérience de jeu immersive



Dotée de la dernière technologie V-NAND de Samsung et d'un nouveau contrôleur propriétaire, la série Samsung 990 PRO offre la vitesse la plus élevée actuellement disponible pour l'interface PCIe 4.0. Le SSD offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles atteignant respectivement 7 450 Mo/s et 6 900 Mo/s, tandis que les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires atteignent respectivement 1 400 000 et 1 550 000 IOPS. Avec jusqu'à 55 % d'amélioration des performances aléatoires par rapport au Samsung 980 PRO, le Samsung 990 PRO est particulièrement bien adapté aux jeux lourds ainsi qu'aux tâches créatives et de productivité. Le Samsung 990 PRO apporte également des temps de chargement plus rapides aux PC et aux consoles pour une expérience de jeu plus immersive.



Efficacité énergétique ultime et contrôle thermique fiable



Construit sur une architecture à faible consommation, le nouveau contrôleur de Samsung améliore considérablement l'efficacité énergétique du SSD, jusqu'à 50 % par rapport au 980 PRO. En outre, le Samsung 990 PRO utilise un revêtement en nickel sur le contrôleur et une étiquette de répartition de la chaleur sur le disque pour une gestion thermique fiable. La technologie Dynamic Thermal Guard de Samsung garantit en outre que la température du disque reste dans la plage optimale.







La version Samsung 990 PRO avec dissipateur thermique offre une couche supplémentaire de contrôle thermique tandis que ses lumières RVB ajoutent plus de style au disque. Le Samsung 990 PRO est également une excellente solution pour les mises à niveau d'ordinateurs portables et de bureau, ainsi que pour les PC personnalisés, car il offre une augmentation significative des performances tout en consommant moins d'énergie pour une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure gestion thermique.



Disponibilité et Prix



Le Samsung 990 PRO sera disponible dans le monde entier à partir d'octobre 2022. Les prix de détail suggérés par le fabricant (MSRP) sont de 179 Dollars pour le modèle 1 To et de 309 Dollars pour le modèle 2 To. Une version de capacité 4TB sera disponible à partir de l'année prochaine.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- Samsung 990 PRO : Cliquez ICI,

- Samsung 990 PRO with Heatsink : Cliquez ICI.



VORTEZ