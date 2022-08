SteelSeries présente les nouveaux haut-parleurs de la série Arena.



Outre les nouveaux casques de jeu SteelSeries Arctis Nova lancés aujourd'hui, SteelSeries présente également les nouvelles enceintes de la série Arena - disponibles en systèmes 2.0, 2.1 et 5.1. Les SteelSeries Arena 3, Arena 7 et Arena 9 sont des enceintes de jeu haut de gamme qui comblent un vide de longue date dans le paysage actuel en orchestrant une solution matérielle et logicielle combinée qui permet une immersion totale dans n'importe quel jeu. La SteelSeries Arena 3 est un système de haut-parleurs 2.0 qui offre une connectivité filaire et sans fil. Les systèmes d'enceintes SteelSeries Arena 7 et SteelSeries Arena 9, respectivement 2.1 et 5.1, sont dotés de la technologie Reactive PrismSync RGB qui fournit un éclairage ambiant réagissant aux éléments du jeu.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Système d'enceintes SteelSeries Arena 3 - Qualité sonore et polyvalence réunies.







Avec l'un des plus grands haut-parleurs de l'audio pour jeux, la SteelSeries Arena 3 utilise un haut-parleur à cône en fibre organique de 4 pouces, créant une gamme complète d'aigus cristallins, de médiums vibrants et de basses puissantes pour entendre chaque pas, balle et explosion avec une clarté totale. Les connexions filaires et Bluetooth des haut-parleurs et les commandes intuitives améliorent encore l'expérience de jeu. Grâce à leur forme acoustique adaptée aux jeux de bureau et à leur port de basses en façade pour une distorsion sonore minimale, les joueurs peuvent profiter de l'ensemble de l'environnement sonore tel qu'il a été conçu par les développeurs de jeux. Pour créer un environnement de jeu parfait, l'Arena 3 est livré sur un support réglable et s'incline verticalement pour créer des positions d'écoute optimales.



Système d'enceintes SteelSeries Arena 7 - Un son inégalé que les joueurs entendent, ressentent et voient.







Les joueurs invétérés veulent se plonger dans leurs jeux en ressentant et en voyant le jeu qui les entoure. Le son de haute qualité, le caisson de basses tonitruant et l'éclairage RVB réactif à l'écran de la SteelSeries Arena 7 font entrer les joueurs dans de nouveaux mondes comme jamais auparavant. L'Arena 7 utilise un système de haut-parleurs de jeu RVB 2.1 connecté par USB, avec un design de haut-parleur à 2 voies et un caisson de basses de 6,5 pouces qui crée une réponse puissante pour une reproduction riche, profonde et précise des basses fréquences. Utilisez une connexion USB standard pour inviter les sons les plus immersifs du jeu à un PC, un Mac ou une PlayStation. Les joueurs peuvent profiter d'une connectivité optique et d'une connectivité auxiliaire standard de 3,5 mm pour les téléphones, les tablettes, les téléviseurs et d'autres appareils audio, et un Bluetooth largement compatible offre une expérience sans câble et une connexion pratique avec un téléphone et d'autres appareils.



Système d'enceintes SteelSeries Arena 9 - La configuration d'enceintes ultime pour une immersion totale dans le jeu.







La conception de haut-parleurs 2 voies true surround audio de la SteelSeries Arena 9, le canal central dédié, le puissant subwoofer, les haut-parleurs arrière sans fil et l'éclairage RVB réactif à l'écran permettent une immersion totale dans le jeu et offrent aux joueurs une expérience audio ultime. Premier système d'enceintes de jeu USB 5.1 au monde, l'Arena 9 facilite l'installation grâce à une simple connexion USB au PC et à des haut-parleurs arrière sans fil. Utilisez une connexion USB standard pour inviter les sons les plus immersifs du jeu sur un PC, un Mac ou une PlayStation. Les joueurs peuvent profiter de la connectivité optique et de la connectivité auxiliaire standard de 3,5 mm pour les téléphones, les tablettes, les téléviseurs et d'autres appareils audio, et un Bluetooth largement compatible offre une expérience sans câble et une connexion pratique avec un téléphone et d'autres appareils.



Pour améliorer et personnaliser entièrement l'acoustique de la gamme de haut-parleurs Arena, SteelSeries équipe les joueurs de la suite logicielle SteelSeries Sonar Audio, spécialement conçue pour une personnalisation audio complexe et puissante. Les utilisateurs peuvent régler presque tous les aspects du son à l'aide d'un égaliseur paramétrique à 10 bandes, de l'annulation de l'écho acoustique, de l'audio spatial pour la simulation du son surround, et bien plus encore.



En tant que compagnon idéal des enceintes Arena, SteelSeries lance également l'Arena Wireless Mic, un microphone autonome sans fil monté sur l'oreille, doté d'un microphone antibruit ClearCast SuperCardiod qui supprime les bruits indésirables pendant les discussions vocales à l'aide de la suite logicielle Sonar. Les joueurs peuvent profiter de la liberté sans fil Quantum 2.0 et la conception SoftFlex réduit la fatigue des oreilles pendant les sessions de jeu marathon.



Disponibilité et Prix



Disponibles chez SteelSeries.com et chez les revendeurs du monde entier, les Arena 3, Arena 7 et Arena 9 sont disponibles aux prix de vente conseillés suivants :



- SteelSeries Arena 3 Speaker System – 149.99 euros : Cliquez ICI,

- SteelSeries Arena 7 Speaker System – 329.99 euros : Cliquez ICI,

- SteelSeries Arena 9 Speaker System – 599.99 euros : Cliquez ICI,

- SteelSeries Arena Wireless Mic – 99.99 euros : Cliquez ICI.



