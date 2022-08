RAZER PRÉSENTE SA SOURIS LA PLUS AVANCÉE À CE JOUR : LA RAZER BASILISK V3 PRO.



Dotée d'une molette inclinable Razer™ HyperScroll, d’un éclairage Chroma à 13 zones illuminant sa surface de glisse, des Switches optiques Razer Gen-3 pour un cycle de vie allant jusqu'à 90 millions de clics, ainsi que d'un capteur Focus Pro 30K et bien plus encore, la Basilisk V3 Pro n’a jamais été aussi complète.







IRVINE, Californie – 23 août 2022 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce ce jour la Basilisk V3 Pro, une souris gaming sans fil personnalisable de nouvelle génération conçue pour des performances accrues et une expérience unique. La Basilisk V3 Pro est la souris gaming la plus avancée à ce jour. Elle établit une nouvelle norme pour les joueurs enthousiastes grâce à ses nombreuses fonctionnalités, telles que : sa molette inclinable Razer HyperScroll, ses Switches optiques Razer Gen-3, ses 10+1 boutons programmables, son capteur optique Razer Focus Pro 30K, mais aussi sa recharge sans fil via la station d’accueil Razer Mouse Dock Pro et le module de charge sans fil Razer Wireless Charging Puck (tous deux vendus séparément), pour ne citer que celles-ci.



« À ce jour, la Basilisk V3 Pro est notre souris gaming la plus riche en fonctionnalités, son éventail d’équipements et de possibilités font qu’elle s’impose parmi la concurrence » a ajouté Chris Mitchell, Head of the PC Gaming Division chez Razer. « La Basilisk V3 Pro délivre l’ensemble des fonctionnalités dont les joueurs ont besoin et plus d’options de personnalisation qu’auparavant. »







Une personnalisation accrue



La Basilisk V3 Pro intègre également Razer Chroma ™ RGB et dispose d'un éclairage Chroma à 13 zones, qui illumine sa surface de glisse. Les joueurs peuvent ainsi personnaliser chacune des zones via une sélection de 16,8 millions de couleurs et d'innombrables effets lumineux, qui réagissent en symbiose avec plus de 200 jeux intégrants Chroma pour une immersion accrue. Grâce à sa molette inclinable primée Razer™ HyperScroll, les joueurs peuvent jongler entre le mode de défilement libre, parfait pour parcourir rapidement le contenu, et le mode de défilement tactile pour une plus haute précision et un meilleur ressenti, idéal pour faire défiler les armes ou les compétences en jeu.



Grande favorite parmi des millions de personnes à travers le monde, la forme caractéristique et emblématique de la souris avec ses 10 + 1 boutons programmables s’accorde avec toutes les positions de la main. De surcroît, ses nombreux boutons facilement accessibles permettent une combinaison infinie de commandes et de macros, pour une ergonomie de pointe et un contrôle absolu.



Des performances inégalées



Une précision à couper le souffle, une appétence pour les sessions de jeu intenses qui nécessitent un temps de latence ultra bas, une solidité améliorée et une plus grande vélocité résument parfaitement les capacités nouvelle génération de la Basilisk V3 Pro. Atteignant une précision de 99,8%, le puissant capteur optique Focus Pro 30K est équipé d’une suite de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, comme Smart Tracking, Motion Sync ou encore Asymmetric Cut-off, pour des performances optimales à haut niveau. Avec sa fonctionnalité Smart Tracking, la Basilisk V3 Pro se calibre automatiquement sur les différentes surfaces, quelles qu’elles soient, afin de maintenir une hauteur de détection constante pour permettre aux joueurs d’avoir un meilleur contrôle et une plus grande précision, même sur du verre.



En outre, la Basilisk V3 Pro embarque les nouveaux Switches de souris optiques Razer Gen-3 qui éliminent les problèmes de double-clic et le délai de rebond, tout en offrant un meilleur ressenti et une plus longue durée de vie. Ces Switches sont conçus pour un cycle de vie allant jusqu'à 90 millions de clics, soit une durabilité 25% supérieure par rapport à la précédente génération.



Une connexion sans fil avec plusieurs appareils en simultané



La Razer Basilisk V3 Pro est équipée de la technologie Razer HyperSpeed Wireless pour une connexion 2,4 GHz, afin que les joueurs puissent profiter d'une réactivité accrue et de vitesses 25% plus rapides que les autres technologies sans fil. Les joueurs peuvent connecter la souris à plusieurs appareils en simultané et ainsi optimiser leur installation en libérant un port USB lorsqu’ils connectent à la fois un clavier Razer sans fil compatible et une Basilisk V3 Pro à un dongle unique. De leur côté, la connectivité Bluetooth et le port USB de Type C apportent une plus grande polyvalence, permettant un changement d'appareil en toute transparence. La Basilisk V3 est également compatible avec le nouveau Dongle HyperPolling Wireless 4K Hz, qui donne aux joueurs un contrôle total grâce à un taux de rapport sans fil réel de 4000 Hz.







Passez à la charge sans fil de nouvelle génération



En plus de la Basilisk V3 Pro certifiée Qi (lorsque le module de charge sans fil Wireless Charging Puck est installé au sein de la souris), Razer dévoile également la nouvelle station d’accueil Razer Mouse Dock Pro avec un émetteur-récepteur 4K Hz intégré dans sa base magnétique, permettant un chargement sans fil pour une expérience pratique, fluide et plus intuitive que jamais. Les joueurs peuvent ainsi remplacer le socle détachable, situé en-dessous des souris Razer compatibles, par un module de chargement sans fil (qui est inclus avec la station d’accueil Mouse Dock Pro). Il suffira ensuite de placer la souris sur la station d’accueil magnétique pour lancer la charge en toute sécurité.



La station d’accueil Mouse Dock Pro est également dotée de la technologie Razer HyperPolling 4K Hz, grâce à un émetteur-récepteur intégré capable d’atteindre un taux de rapport sans fil de 4000 Hz, et propose 8 zones d'éclairage Razer Chroma RGB, avec une sélection de 16,8 millions de couleurs pour un style personnalisable et une meilleure immersion en jeu.



À PROPOS DE LA RAZER BASILISK V3 PRO



- 10+1 boutons programmables indépendamment,

- Molette inclinable Razer™ HyperScroll à 4 directions avec des modes crantés et à rotation libre actionnée électroniquement,

- Connexion via Razer™ HyperSpeed Wireless (compatible avec plusieurs appareils en simultané), Bluetooth et compatibilité filaire grâce au câble de Type C Razer Speedflex,

- Jusqu’à 90 heures d’autonomie (HyperSpeed),

- 13 zones d'éclairage Razer Chroma™ illuminant la surface de glisse avec 16,8 millions d'options de couleurs personnalisables,

- Capteur optique Focus Pro 30K,

- Jusqu'à 750 pouces par seconde (IPS)/accélération de 70 G,

- Switches optiques Gen-3 de Razer,

- Stockage embarqué (4+1 profils),

- Dimensions approximatives : 130 mm (longueur) x 75.4 mm (largeur de la poignée) x 42.5 mm (hauteur),

- Poids approximatif : 112 g (sans le câble),

- Compatible avec la station d’accueil Razer Mouse Dock Pro couplée au module de charge sans fil Razer Wireless Charging Puck (tous deux vendus séparément).



À PROPOS DE LA STATION D’ACCUEIL RAZER MOUSE DOCK PRO



- Émetteur-récepteur intégré Razer HyperPolling 4K Hz,

- Base antidérapante,

- Appareils compatibles : Basilisk V3 Pro,

- Dimensions approximatives : 83.5 mm (longueur) x 56 mm (largeur) x 43.5 mm (hauteur),

- Poids approximatif : 112 g,

- Port USB de type C pour l'alimentation et le transfert de données,

- À l'intérieur de la boîte : la station d’accueil Razer Mouse Dock Pro, le module de charge sans fil Razer Wireless Charging Puck et un câble USB haut débit de type A vers type C.



Pour plus d'informations sur la Basilisk V3 Pro, rendez-vous ICI.



Pour plus d'informations sur la station d’accueil Razer Mouse Dock Pro, rendez-vous ICI



PRIX & DISPONIBILITÉ



Basilisk V3 Pro



- Le prix est de : 179.99 euros.



Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés dès le 23 août 2022.



Station d’accueil pour souris sans fil Mouse Dock Pro



- Le prix est de : 99.99 euros.



Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés dès le 23 août 2022.



Module de charge sans fil Wireless Charging Puck



- Le prix est de : 24.99 euros.



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 23 août 2022.



Bundle : Basilisk V3 Pro + Wireless Charging Puck



- Le prix est de : 193.99 euros.



Disponible sur Razer.com et dans certains RazerStores dès le 23 août 2022.



Bundle : Basilisk V3 Pro + Mouse Dock Pro



- Le prix est de : 242.99 euros.



Disponible sur Razer.com et dans certains RazerStores dès le 23 août 2022.



RAZER