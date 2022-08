AOC Gaming nous propose un nouvel écran PC : Le CU34V5CW.



AOC a lancé l'écran à cristaux liquides incurvé UWQHD de 34 pouces CU34V5CW équipé d'une caméra web qui prend en charge la fonction de reconnaissance faciale de Windows Hello.



















Collaboration et appels vidéo réalistes



Les appels vidéo n'ont jamais été aussi réalistes qu'avec une webcam intégrée avec microphone intégré. Joignez-vous à vos collègues et clients dans le confort de votre maison ou de votre bureau avec une solution simple !



Sécurité et réactivité avec la webcam certifiée Windows Hello



Obtenez la meilleure sécurité avec la reconnaissance faciale Windows Hello ! Une webcam intégrée certifiée avec Windows Hello offre cette sécurité supplémentaire pratique, sans mot de passe ni code PIN.



Résolution Wide QHD (WQHD)



Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu ; il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.



100Hz Fréquence de rafraîchissement



Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



USB-C



Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur. En outre, la fonction USB 3.1 assure une transmission des données rapide comme l'éclair, de sorte que le transfert d'un film 4K peut s'effectuer en moins d'une minute.



Source d’alimentation 65 W



USB-C est une technologie en plein essor qui permet le transfert rapide des données, du signal d’affichage et offre une alimentation électrique pour recharger vos périphériques en travaillant. Grâce à un seul câble fin, le technologie USB-C d’AOC produit une puissance qui peut atteindre 65 W, pour charger les périphériques de basse/haute puissance (comme votre souris ou votre clavier), les smartphones et les ordinateurs portables.



1ms temps de réponse - MPRT



MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



Concentrateur USB



Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder ; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre.



Freesync



La technologie FreeSync d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion. Vous apprécierez la faible latence d'entrée si vous souhaitez des visuels de la meilleure qualité dans les jeux rapides.



Display Port



DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.



HDMI



Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Haut-parleurs intégrés



Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Flicker Free



La technologie Flicker-Free d'AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



