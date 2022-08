Rappel des refroidisseurs Arctic Liquid Freezer II sur un lot spécifique.



Au cours de ses contrôles de qualité de routine, ARCTIC a découvert un problème potentiel sur certains appareils Liquid Freezer II. Les produits concernés ont été mis en vente pour la première fois en mai 2021.







QUEL EST LE PROBLÈME IDENTIFIÉ ?



Dans certaines unités, les joints d'étanchéité n'étaient pas suffisamment vulcanisés, entraînant une réaction chimique entre la plaque froide en cuivre et le joint d'étanchéité. Cette réaction peut entraîner la formation de résidus de soufre et de dépôts sur la plaque de cuivre. Si cela se produit, cela peut entraîner une réduction des performances de refroidissement et une perte potentielle de liquide de refroidissement.



QUAND LE PROBLÈME PEUT-IL SURVENIR ?



La réaction chimique et la dégénérescence du joint sont un processus lent et peuvent se produire pendant la période de garantie de 6 ans. Il n'y a donc aucune raison de paniquer. Nous recommandons que tous les refroidisseurs concernés soient révisés dès que possible.



LES PRODUITS ACTUELLEMENT EN MAGASIN SONT-ILS CONCERNÉS ?



Tous les produits qui étaient sur le marché et dans nos entrepôts ont été soumis à des tests supplémentaires de contrôle de la qualité et ont été remplacés pour s'assurer qu'aucun produit affecté n'est entré sur le marché.



Depuis, nous avons augmenté les tests d'assurance et de contrôle de la qualité. Nous avons également marqué ces produits d'un autocollant "QC Passed".



COMMENT LE PROBLÈME EST-IL RÉSOLU ?



Nous savons que nos clients dépendent de leurs solutions de refroidissement. Afin d'assurer une interruption la plus courte possible, nous avons développé un kit de service à domicile pour garantir en toute sécurité la durée de vie de 6 ans du produit. Grâce à ce kit de service, nos clients peuvent facilement remplacer eux-mêmes le joint et la plaque de cuivre de leur Liquid Freezer II en quelques minutes et sans aucune expertise. La fourniture de ce kit de service à nos clients est un processus durable et respectueux de l'environnement, qui confirme l'engagement de notre société à créer un environnement plus brillant et plus propre tout en réduisant les temps d'arrêt.



COMMENT FONCTIONNE LE KIT DE SERVICE ? QUELLE EST LA PROCÉDURE ?



Le remplacement du joint et de la plaque froide en cuivre s'effectue en quelques étapes simples et ne nécessite aucune expertise. Dans la vidéo, nous montrons comment remplacer le joint et la plaque de refroidissement en cuivre, et fournissons également des instructions détaillées pour que le remplacement soit effectué facilement et efficacement. Comme toujours, notre équipe d'assistance est heureuse d'aider nos clients pour toute question.



Vous pouvez facilement vérifier si votre Liquid Freezer II est concerné en utilisant le formulaire ci-dessous. Si votre refroidisseur est concerné, vous recevrez votre kit de réparation gratuit. Le kit de réparation comprend : une plaque de cuivre, un joint, MX-5 0,8 g, du liquide de refroidissement supplémentaire et des vis.



Faites une demande de rappel en visitant cette page : Cliquez ICI.



THE GURU3D