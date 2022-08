La souris sans fil Kone XP Air de Roccat est désormais disponible dans le monde entier.



ROCCAT, la marque primée de périphériques de jeu pour PC de Turtle Beach, a annoncé aujourd'hui la disponibilité dans le monde entier de la nouvelle souris de jeu personnalisable Kone XP Air Wireless RGB avec socle de charge rapide. La Kone XP Air est la version sans fil de la Kone XP - l'aboutissement de 15 ans de recherche et de développement pour produire une souris de jeu polyvalente de pointe. La version filaire de la Kone XP a non seulement fait tourner les têtes avec ses effets RVB étonnants, mais elle a également impressionné en termes de performances. TechRadar.com a attribué à la Kone XP filaire une note de 4,5/5 en déclarant : "La ROCCAT Kone XP possède les bons éléments qui font une excellente souris de jeu : performances rapides, grande personnalisation, excellente ergonomie."







Comme son homologue filaire, la Kone XP Air sans fil présente une ergonomie méticuleusement perfectionnée, de multiples boutons et 29 fonctions assignables qui en font l'une des souris de jeu sans fil pour PC les plus personnalisables du marché. L'ajout d'une élégante station d'accueil à charge rapide RVB compatible AIMO, de la technologie sans fil Stellar de ROCCAT et de la connectivité Bluetooth rend la Kone XP Air encore plus polyvalente. PCGamesN a évalué la Kone XP Air avec une note de 9/10, la qualifiant de "souris de jeu haut de gamme qui offre des caractéristiques techniques respectables et un sens unique de l'éblouissement RVB". GamingTrend.com a testé la Kone XP Air et lui a attribué une note de 100/100, la qualifiant de "Performances de pointe sans contraintes". Le Kone XP Air a l'air élégant et est si doux. C'est le compagnon parfait pour le joueur mais aussi pour l'utilisateur de tous les jours." Le Kone XP Air existe en noir ou en blanc arctique et est disponible dès maintenant chez les détaillants participants du monde entier au prix de 169.99 Dollars.







La souris Kone XP Air de ROCCAT est le mélange parfait de design et de technologie. Issue d'une longue lignée de souris de jeu emblématiques, la Kone XP Air offre un éclairage RVB 3D époustouflant, ainsi que le capteur optique Owl-Eye 19K DPI précis de ROCCAT et les commutateurs optiques Titan ridiculement rapides. L'ergonomie conçue par des experts offre un confort suprême pour des heures de jeu prolongées, tandis que les multiples boutons et la molette 4D de la Kone XP Air étendent les capacités de la souris à 29 fonctions programmables grâce à la technologie Easy-Shift [+] de ROCCAT. La coque translucide de la Kone XP Air offre non seulement une vue sur ses zones d'éclairage RVB vibrantes, mais permet également à la souris sans fil d'atteindre un poids de 99 g seulement.







En plus de l'éclairage RVB AIMO réimaginé, la Kone XP Air bénéficie de la technologie sans fil Stellar 2,4 GHz incroyablement fiable de ROCCAT, ainsi que de la connectivité Bluetooth permettant d'associer la souris à plusieurs périphériques. Au cœur de la Kone XP Air se trouve le capteur optique Owl-Eye 19K DPI de ROCCAT, doux et précis, qui suit parfaitement chaque mouvement, et à toutes les vitesses, pour les joueurs qui veulent toujours avoir le dessus sur leurs concurrents. De plus, les remarquables pieds en PTFE traités thermiquement assurent un glissement en douceur sur les bureaux. À l'intérieur du Kone XP Air PC, les joueurs ne trouveront rien d'autre que les commutateurs les plus rapides du marché : les commutateurs optiques Titan de ROCCAT. Les commutateurs optiques Titan, ridiculement rapides, offrent une vitesse de réponse sans précédent et une durabilité incroyable, avec un cycle de vie de 100 millions de clics.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La Kone XP Air est livrée avec un élégant socle de chargement RVB compatible AIMO. La Kone XP Air fait partie de l'écosystème AIMO qui permet à la souris et à son socle de charge d'afficher jusqu'à 16,8 millions de couleurs et de communiquer avec d'autres produits compatibles AIMO, tels que le clavier de jeu mécanique Vulcan TKL RGB, afin de garantir une expérience d'éclairage unique dans toutes les configurations de jeu. La station de charge rapide du Kone XP Air offre jusqu'à cinq heures de jeu avec seulement 10 minutes de charge. Pleinement chargé, le Kone XP Air offre jusqu'à 100 heures de jeu. Pour les joueurs qui auraient oublié de recharger leur souris, la Kone XP Air est également livrée avec le câble USB-C PhantomFlex de ROCCAT.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP