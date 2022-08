AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 22.8.2 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui les pilotes bêta AMD Software Adrenalin 22.8.2. Ceux-ci sont livrés avec une optimisation pour le mode DirectX 12 de "Saints Row,







et "The Bridge Curse : Road to Salvation".







Parmi les quelques problèmes corrigés avec cette version, citons le mélange de préréglages VCE avec Vegas Pro sur les machines équipées de cartes graphiques Radeon RX 6000, le plantage de DaVinci Resolve Studio 17 avec l'encodeur AMD sur les machines équipées de cartes graphiques RX 6000, un problème de scintillement de l'affichage constaté avec Lost Ark et le lancement raté de Final Fantasy VIII Remastered.



Support pour :



- Saints Row avec DirectX 12,

- The Bridge Curse Road to Salvation.



Problèmes corrigés



- Les préréglages VCE peuvent être mélangés dans VEGAS Pro avec certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6600 Graphics.

- DaVinci Resolve Studio 17 peut se bloquer lors de l'utilisation de l'encodeur AMD sur certains produits graphiques AMD tels que la carte graphique Radeon RX 6900 XT.

- Pendant le jeu Lost Ark, un scintillement peut être ressenti par intermittence après avoir modifié les paramètres d'affichage ou vérifié les informations sur les caractères avec certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800 Graphics.

- FINAL FANTASY VIII - REMASTERED ne parvient pas à se lancer.



TECHPOWERUP