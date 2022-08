Porsche Design et AGON by AOC dévoilent un moniteur de jeu : Le PD27S.



La marque de design exclusive Porsche Design et AGON by AOC - l'une des principales marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - présentent ensemble le Porsche Design AOC AGON PRO PD27S, un moniteur de jeu haut de gamme de 27 pouces (68,6 cm) dont le design s'inspire des éléments d'une voiture de sport Porsche. Doté d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz suralimentée à 170 Hz, d'un temps de réponse Grey-to-Grey (GtG) de 1 ms, ainsi que de la certification DisplayHDR 400 et d'une large gamme de couleurs, le PD27S est tout simplement le moniteur de jeu équivalent à une voiture de sport. Le PD27S associe un design saisissant, épuré et fonctionnel à des technologies de haut niveau, donnant satisfaction à l'utilisateur en toute occasion, qu'il s'agisse de tâches quotidiennes, d'une utilisation professionnelle, de divertissement ou de jeux à hautes performances.











" Nous élargissons aujourd'hui le portefeuille que nous avons créé avec Porsche Design avec un nouveau modèle. Partageant la même plateforme de conception fonctionnelle et artistique que le PD32M lancé plus tôt cette année, le PD27S offre des fonctionnalités de jeu grand public dans un ensemble élégant ", déclare Stefan Sommer, responsable mondial du marketing chez TPV. "S'appuyant sur le partenariat réussi avec la marque de moniteurs haut de gamme AGON by AOC, Porsche Design apporte une fois de plus un design inspiré des voitures de sport à l'industrie du jeu. Après avoir reçu en 2022 le "iF Design Award" et le "Red Dot Award : Les performances et le niveau d'innovation technologique sont tout aussi impressionnants que le design ", déclare Roland Heiler, directeur du design chez Porsche Design.











Un design primé



Le PD27S partage le design fonctionnel impeccable du PD32M 32" présenté en avril. Le PD27S a reçu le "iF Design Award" 2022 et le "Red Dot Award : Pour réaliser des sessions de jeu intenses et de longue durée, les joueurs doivent pouvoir compter sur leur équipement solide et robuste. La principale attraction du PD27S est le support en aluminium moulé sablé, avec sa construction robuste et fonctionnelle et sa forme unique, qui rappelle le volant et les rayons des roues d'une voiture de sport. Le design épuré du PD27S présente des surfaces coniques sur son boîtier à l'arrière et sur les côtés, suivant la disposition fonctionnelle des composants internes. Les incrustations de mailles métalliques - semblables aux prises d'air de refroidissement d'une voiture - abritent les haut-parleurs sur les côtés gauche et droit de l'appareil. Ces sections sont indirectement rétroéclairées par un éclairage RVB personnalisable (Light FX) pour accroître le dynamisme et renforcer l'immersion. Grâce à son socle ergonomique, le PD27S offre une orientation sur pivot, une hauteur de 150 mm, ainsi que des réglages d'inclinaison et de pivotement.



Technologie de pointe



Le design exclusif du PD27S est associé à l'expertise exceptionnelle d'AGON by AOC en matière d'affichage pour offrir des fonctionnalités impressionnantes aux joueurs ambitieux. L'écran Porsche Design AOC AGON PRO PD27S est doté d'une dalle plate IPS (AAS) pour une grande précision des couleurs et une large gamme de couleurs. Grâce à la reproduction des couleurs vives et éclatantes de la dalle IPS 10 bits, le PD27S couvre 95 % de la gamme DCI-P3 et 99 % de la gamme sRGB, ce qui lui permet d'exceller dans toutes les tâches critiques en matière de couleurs. L'explosion des couleurs sur le PD27S certifié DisplayHDR 400 est encore renforcée par la capacité de l'écran à décoder et à reproduire le contenu à gamme dynamique élevée des films, vidéos et jeux pour afficher des images plus vraies que nature.



Grâce à sa résolution QHD (2560x1440) sur son écran de 27 pouces, le PD27S a une densité de pixels élevée de 109 ppi, parfaitement adaptée à une utilisation professionnelle quotidienne. Une résolution QHD est également le premier choix des joueurs ambitieux pour obtenir facilement des taux de rafraîchissement élevés et une grande netteté en même temps. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz / 170 Hz et le temps de réponse GtG de 1 ms garantissent des mouvements fluides dans les jeux rapides, avec un effet fantôme pratiquement nul. Grâce à la technologie Adaptive-Sync, le PD27S prend en charge une fréquence de rafraîchissement variable, éliminant ainsi les artefacts tels que le tearing et le stuttering.



Conducteur quotidien avancé



Le PD27S n'est pas seulement un moniteur de jeu, mais aussi un moniteur polyvalent haut de gamme. Équipé d'un hub USB 3.2 à 4 ports, les périphériques externes tels que les claviers, les souris ou les disques externes peuvent être connectés rapidement et facilement, ce qui réduit l'encombrement des câbles et donne à chaque bureau un agencement propre et fonctionnel. Pour compléter l'expérience audiovisuelle, le PD27S est doté de deux haut-parleurs de 5 W améliorés par DTS pour offrir un son clair et riche.



Pour rappeler aux utilisateurs son héritage, le moniteur les accueillera avec un logo de démarrage animé. Pour régler les différents paramètres, notamment les modes de couleur ou les modes de jeu, le menu d'affichage à l'écran est également doté d'un design unique. Le moniteur est livré avec une clé USB qui comprend les manuels d'utilisation et les logiciels associés.



Disponibilité et Prix



L'AOC AGON PRO PD27S de Porsche Design est désormais disponible dans les magasins Porsche Design, chez les détaillants spécialisés et en ligne sur https://www.porsche-design.com/, ainsi que dans certaines boutiques en ligne, au prix de vente conseillé de 509.90 euros.



TECHPOWERUP