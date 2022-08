Intel Graphics publie les pilotes Arc 30.0.101.3268 beta avec des dizaines de corrections.







Au cours du week-end, Intel Graphics a publié la version 30.0.101.3268 bêta des Arc Graphics Drivers. Ces pilotes ajoutent une optimisation des performances pour Saints Row et Madden NFL 23, mais ce n'est pas la caractéristique principale. Lors de nos tests, nous avons constaté que les pilotes étaient bien plus performants que la version précédente en termes de stabilité générale du système. Cette publication suit de près un rapport selon lequel Intel a corrigé 43 bugs en regardant simplement une vidéo de Gamers Nexus.







Jeux vidéo



- Prise en charge du pilote pour Saints Row et Madden NFL 23 sur les cartes graphiques Intel Arc A-series.



Correction de :



- Les performances de Marvel's Spider-Man (DX12) peuvent être inférieures aux prévisions sur les cartes graphiques Intel Arc A-series.

- Shadow of the Tomb Raider (DX12) peut provoquer un plantage de l'application lorsque la qualité des ombres de Ray Traced est réglée sur High. Une solution de contournement consiste à passer au paramètre Medium ou OFF.

- Une corruption des textures peut être observée dans Battlefield 2042 (DX12) sur certaines cartes.

- Certains objets et textures dans Halo Infinite (DX12) peuvent être rendus noirs et ne pas se charger.

- Stray (DX11) peut présenter un TDR ou un blocage de l'application pendant le jeu.

- Horizon Zero Dawn (DX12) peut présenter un plantage de l'application ou un blocage du système pendant le jeu.

- Windows Update peut remplacer de manière incorrecte une version plus récente des pilotes Intel Arc A-series.



Corrections de l'Arc Control



- La télémétrie de la superposition du jeu peut cesser de répondre après avoir navigué dans la section des graphiques de performance.

- Les graphiques de la télémétrie en superposition dans le jeu peuvent par intermittence être indisponibles pour certaines mesures en superposition.

- Le titre de la valeur du graphique de la télémétrie par superposition dans le jeu peut être absent par intermittence.

- La fenêtre In-Game Overlay Telemetry peut être incorrectement présente sur le bureau après un redémarrage du système.

- La valeur "Activité média" de la télémétrie par superposition dans le jeu peut afficher un pourcentage négatif de manière incorrecte.

- La section Info GPU de l'onglet Info système peut afficher à tort une fréquence GPU de "1MHz".

- Le réglage du nom de fichier dans Capture ou Highlights peut, par intermittence, n'être modifié que par des valeurs numériques.

- L'ajustement du nom de fichier dans Capture ou Highlights peut ignorer de manière incorrecte le nom de sortie du fichier souhaité.

- La désactivation de certains widgets de personnalisation de menu peut être réactivée de manière incorrecte après un redémarrage du système.

- Le bouton "Broadcast" de l'onglet Studio peut devenir indisponible lors de la saisie d'informations sur l'URL du flux.

- Une image personnalisée en double peut être présente lors de l'utilisation du remplacement de l'arrière-plan dans l'onglet Caméra.

- La commande Arc Control peut, par intermittence, ne plus répondre lorsque vous utilisez "Go Live" alors que "Sharp Stream" est activé dans l'onglet Broadcast.

- Les entrées du clavier et de la souris peuvent être ignorées sur un écran secondaire lorsque Arc Control est ouvert sur l'écran principal.

- Arc Control peut conserver de manière incorrecte une taille plus grande lors de l'ajustement d'une résolution d'affichage inférieure à une résolution d'affichage supérieure.

- Le défilement de la souris peut ne pas répondre à certains éléments de l'interface utilisateur d'Arc Control, tels que "Your Games" et "Live Performance Monitoring".

- Arc Control accepte maintenant "PrintScreen" pour capturer des captures d'écran d'Arc Control.

- L'activation de "Smooth Sync" peut entraîner une corruption de l'affichage dans certains titres de jeux.

- Un avertissement unique s'affiche désormais lors de l'ajustement de toute valeur de réglage des performances.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP