GELID nous propose des nouveaux ventilateurs : Les STELLA Infinity.



Le nouveau STELLA Infinity amélioré est équipé de 8 LED ARGB montées sur le moyeu et de 16 LED ARGB indépendantes montées sur le cadre pour éclairer l'élégant Dual Ring Lighting qui crée des effets RVB spectaculaires pour illuminer votre système. La combinaison d'un miroir Infinity et d'un anneau de LED au centre du ventilateur permet de créer l'illusion d'un trou noir. Il est également équipé de roulements Hydro Dynamic pour une meilleure fiabilité et d'une roue optimisée pour un meilleur flux d'air.







Des lumières éclatantes, une construction robuste et un fonctionnement silencieux font de la STELLA Infinity un compagnon digne de ce nom pour les PC de jeu. Essayez-le et illuminez votre système avec des lumières RVB éclatantes. De plus, le module PWM (Pulse Width Module) intelligent entraîne le ventilateur à une vitesse variable de 500 à 1600 tr/min, ce qui permet un fonctionnement silencieux constant tout en accélérant la vitesse lorsque cela est nécessaire. Le ventilateur Dual Ring ARGB est conforme aux normes RoHS et CE et bénéficie d'une garantie de 3 ans.







" Conçu pour les joueurs, les modders et les passionnés de RVB, STELLA est le périphérique de jeu parfait. Ce projecteur LED RVB a un design vibrant, une construction solide et un fonctionnement silencieux, ce qui en fait le complément parfait de votre système de jeu", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.







Le Stella infinity a un prix de : 12 Euros. Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



