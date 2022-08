LG lance des ordinateurs portables Ultra PC de 14 et 16 pouces en Europe.



Les ordinateurs portables de la série Gram de LG, basés sur Intel, se sont avérés assez populaires dans le segment des ultrabooks. Cependant, ses modèles Ultra PC sont construits autour du matériel AMD et bien qu'il y ait eu un modèle de 13,3 pouces dans le passé, la société a annoncé ses nouveaux modèles de 14 et 16 pouces. Les deux modèles sont basés sur un processeur Ryzen 5 5625U ou Ryzen 7 5825U, qui est construit sur les puces Barcelo d'AMD. Cela signifie malheureusement que des fonctionnalités telles que le support USB4, DDR5/LPDDR5 et PCIe 4.0 ne sont pas disponibles. En effet, Barcelo est un rafraîchissement de Cezanne, ce qui signifie que les deux familles de CPU sont basées sur l'architecture Zen 3. Du côté positif, cela signifie que les prix seront assez compétitifs, mais nous y reviendrons dans une seconde.











Le modèle de 14 pouces mesure 313,9 x 220,45 x 16,3 mm et pèse 1,29 kg, tandis que le modèle de 16 pouces est légèrement plus grand - pour des raisons évidentes - et mesure 356,3 x 248,6 x 16,3 mm, mais reste assez portable avec 1,6 kg. L'écran des modèles de 14 et 16 pouces offre une résolution de 1920x1200, le modèle de 14 pouces étant plus lumineux avec 300 nits contre 250 nits pour le modèle de 16 pouces. Mais aucun des deux écrans n'est impressionnant. Les autres caractéristiques comprennent jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR4X à double canal, jusqu'à 1 To de stockage, une sortie HDMI, un port USB-C avec mode DP Alt et support USB PD, deux ports USB-A, un emplacement pour carte microSD, une prise audio et un connecteur d'alimentation pour le chargeur. Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales font également partie du package. L'autonomie de la batterie serait respectivement de 21 et 20 heures en ce qui concerne la lecture de vidéos, le modèle de 14 pouces parvenant à 16,5 heures dans MobileMark 2018, tandis que le modèle de 16 pouces ne parvient qu'à 15 heures à plat.



LG proposera une gamme d'UGS qui commence à 1 199 euros pour les 14 pouces et 1 399 euros pour les 16 pouces, qui devraient tous être disponibles à un moment donné ce mois-ci.



