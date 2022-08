Spécifications, performances, prix et disponibilité de la carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3 "Navi 31".



La carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT basée sur le GPU RDNA 3 "Navi 31" va être une solution de jeu haut de gamme, inaugurant des niveaux de performance jamais vus auparavant dans le segment des jeux sur PC. Voici tout ce que vous devez savoir sur les spécifications, le prix et les performances.



Carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3 : Le vaisseau amiral de la prochaine génération Navi 31 doté de l'architecture Chiplet







AMD ne s'est pas contenté de fournir un tout nouveau GPU à son public de joueurs, mais un ensemble enrichi d'une grande variété d'innovations architecturales et logicielles telles que la technologie Infinity Cache, FSR et Smart Access Memory. Toutes ces caractéristiques ont été combinées pour offrir aux utilisateurs de Radeon une expérience de jeu fluide et régulière tout en profitant de tous les avantages que les jeux modernes ont à offrir, comme le Ray Tracing, DirectX 12 Ultimate et les technologies d'upscalers visuels.



Nous devrions nous attendre à des choses similaires avec la prochaine génération de produits phares, mais un facteur important à prendre en compte est que les GPU deviennent plus gourmands en énergie et plus chers. C'est une tendance qui pourrait se poursuivre à l'avenir, car nous obtenons de meilleurs produits, mais en contrepartie, il y a toujours un coût à payer pour les consommateurs finaux. Donc, en commençant par ce que nous savons jusqu'à présent, nous devrions d'abord jeter un coup d'œil au tout nouveau noyau de GPU RDNA 3 qui devrait faire ses débuts sur la gamme de cartes graphiques de la prochaine génération Radeon RX 7000.



GPU AMD Navi 31 'Plum Bonito' - La nouvelle centrale RDNA 3 de nouvelle génération



Au sommet de la gamme de SKU RDNA 3 se trouve le GPU Navi 31. Bien qu'une puce encore plus rapide soit en préparation et qu'elle soit attendue pour l'année prochaine, le produit phare de 2022 serait basé sur le GPU Navi 31. Les GPU AMD RDNA 3 feront partie de la famille " GFX11 " et le GPU phare Navi 31 porte le nom de code interne " Plum Bonito ", alors que le GPU phare RDNA 2, le Navi 21, était connu en interne sous le nom de " Sienna Cichlid ". AMD a pris l'habitude d'utiliser des noms de poissons comme noms de code internes pour sa gamme de GPU de jeu et cela devrait continuer avec la gamme RDNA 3.



AMD a confirmé que ses GPU RDNA 3 arriveront plus tard dans l'année avec une augmentation considérable des performances. Le vice-président senior de l'ingénierie du groupe Radeon Technologies, David Wang, a déclaré que les GPU de nouvelle génération pour la série Radeon RX 7000 offriront une augmentation de plus de 50 % des performances par watt par rapport aux GPU RDNA 2 existants.



Voici quelques-unes des principales caractéristiques des GPU RDNA 3 mises en avant par AMD :



- Nœud de processus 5nm,

- Packaging avancé des chiplets,

- Unité de calcul réarchitecturée,

- Pipeline graphique optimisé,

- Cache Infinity AMD de nouvelle génération,

- >50% Perf/Watt vs RDNA 2.







Dans les informations publiées par AMD, la société a souligné quelques caractéristiques clés de ses GPU RDNA 3 qui alimenteront la prochaine génération de cartes graphiques Radeon RX. Le GPU RDNA 3 sera basé sur un nœud de processus de 5 nm et utilisera un packaging chiplet avancé qui offre une performance accrue par watt. En outre, le GPU abritera une série de nouvelles technologies telles qu'une toute nouvelle unité de calcul réarchitecturée, un pipeline graphique optimisé et la nouvelle génération de cache Infinity.







AMD va réarchitecturer les unités de calcul dans RDNA 3 pour offrir des capacités de raytracing améliorées. Bien qu'il n'y ait aucune mention de ce que sont ces capacités, si nous devions deviner, nous dirions qu'il s'agit certainement de performances et d'un ensemble de fonctionnalités avancées sur le cœur du GPU RDNA 3 pour les cartes graphiques Radeon RX 7000.



Les Radeon RX 6000 d'AMD, équipées du GPU RDNA 2, ont été les premières à présenter des capacités de raytracing dans le camp rouge. Ils avaient une génération de retard sur NVIDIA qui avait introduit ses premiers GPU de raytracing deux ans auparavant sur l'architecture graphique Turing et l'avait affinée pour offrir de meilleures performances dans la deuxième génération sur Ampere. Avec la Radeon RX 7000 équipée du GPU RDNA 3 qui sera lancée plus tard dans l'année, on peut s'attendre à ce qu'AMD offre un saut de performance similaire, voire même qu'elle dépasse les capacités de raytracing d'Ampere. Mais le véritable défi à venir sera de rivaliser avec les cœurs RT (Raytracing) de 3e génération de NVIDIA, qui devraient faire leurs débuts sur la série GeForce RTX 40 alimentée par Ada Lovelace.



Outre le raytracing, AMD ajoutera également un pipeline graphique optimisé pour les GPU RDNA 3, qui permettra des vitesses d'horloge encore plus élevées que celles des GPU RDNA 2. Les cartes AMD Radeon RX 6000 tournent déjà à près de 3 GHz. Avec un nœud de processus amélioré de 5 nm, nous pouvons nous attendre à ce qu'AMD dépasse la limite des 3 GHz. C'est essentiel pour AMD, car son concurrent n'est pas en reste avec les rumeurs de la série RTX 40 qui laissent également entrevoir des vitesses d'horloge allant jusqu'à 3 GHz en utilisant le 4N plus efficace (nœud de processus 5 nm optimisé).







En outre, AMD s'appuiera également sur les capacités GPU avancées de son architecture graphique RDNA 3 pour proposer un écosystème logiciel plus riche, comme la prise en charge d'AV1 et des toutes nouvelles instructions WMMA qui permettront l'apprentissage de l'IA grâce à des blocs matériels dédiés. La société devrait présenter sa technologie FSR 3.0 de nouvelle génération avec les GPU RDNA 3 qui prendront en charge la suite de fonctions DLSS assistées par l'IA de NVIDIA.



Les GPU seront également parmi les premiers à utiliser le tout nouveau protocole PCIe Gen 5.0, permettant des taux de transfert allant jusqu'à 128 Go/s. Il s'agit d'une étape cruciale dans l'amélioration de la fonction de mémoire d'accès intelligente et de l'avancée de la fonction SAS (Smart Access Storage), une toute nouvelle fonction conçue en conformité avec l'API de stockage direct de Microsoft, afin d'offrir des temps de chargement plus rapides et un meilleur streaming des textures dans les jeux. Les capacités d'affichage telles que DP2.0 et HDMI 2.1 seront également présentes sur les nouvelles cartes graphiques.



GPU AMD RDNA (comparaison entre générations) Préliminaire :







Caractéristiques de la carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT



Le GPU AMD Navi 31, la puce phare du RDNA 3, alimentera les cartes pour passionnés de la prochaine génération, comme la carte graphique Radeon RX 7800 XT. Nous avons entendu dire qu'AMD abandonnerait les CU (Compute Units) au profit des WGP (Work Group Processors) sur ses GPU RDNA 3 de nouvelle génération. Chaque WGP hébergera deux CU (Compute Units), mais avec deux fois plus de clusters SIMD32, contre seulement deux sur chaque CU dans RDNA 2. Les rumeurs disent qu'AMD a la possibilité de choisir entre Samsung et TSMC pour la matrice 6 nm. Le Radeon RX 7800 XT sera un SKU légèrement réduit, similaire au RX 6800 XT.



- AMD Radeon RX 7800 XT : 10752 cœurs, bus de 320 bits, cache Infinity de 80 à 160 Mo, puce GPU de 308 mm2 en 5 nm.

- AMD Radeon RX 6800 XT : 4608 cœurs, bus de 256 bits, cache infini de 128 Mo, matrice de GPU de 520 mm2 à 7 nm.



Selon les dernières informations, le GPU AMD Navi 31 réduit à l'architecture RDNA 3 devrait offrir un seul GCD avec 42 WGP. Cela donnera un total de 10 752 SP ou processeurs de flux. Cela représente une augmentation de 2,3x du nombre de cœurs par rapport aux 4608 SP du GPU Navi 21 XT du RX 6800 XT. Le GPU ou le Navi 31 GCD est censé mesurer 308 mm2 et sera emballé sur le nœud de processus 5 nm de TSMC.







Le GPU Navi 31 XT comportera également 5 MCD avec un Infinity Cache de 16 Mo par puce, ainsi que des contrôleurs de mémoire 64 bits (32 bits x 2) qui fourniront à la puce une interface de bus 320 bits. Nous pouvons nous attendre à ce que la carte dispose de 20 Go de mémoire GDDR6 (Samsung) puisque la RX 6800 XT disposait déjà de 16 Go de mémoire. AMD avait une nette avance sur la RTX 3080 en termes de capacité de mémoire et souhaite conserver cette avance en proposant des capacités supérieures à 16 Go sur les cartes haut de gamme.



Bien que cela corresponde à 80 Mo d'Infinity Cache, ce qui est inférieur aux 128 Mo des GPU Navi 21 actuels, il y a également une solution 3D-Stacked en cours de développement qui a été signalée récemment et qui doublerait l'Infinity Cache avec 32 Mo (16 Mo 0-hi + 16 Mo 1-hi) pour un total de 160 Mo de cache. Il s'agit d'une augmentation de 25 % par rapport à la conception actuelle du Navi 21 et cela fait également du Navi 31 le premier GPU avec des conceptions à la fois en chiplets et en empilement 3D. Ces chiplets ou MCD seront fabriqués sur le nœud de processus TSMC de 6 nm et mesureront 37,5 mm2 chacun.







Cela va se traduire par une consommation d'énergie plus élevée et AMD semble avoir confirmé que sa gamme de cartes graphiques de prochaine génération aura une consommation d'énergie plus élevée, mais elle sera toujours une option plus efficace que ce que NVIDIA a à offrir. L'AMD Radeon RX 6950 XT a déjà un TBP de 335W donc pour un gain de performance >2x. On s'attend à ce que les cartes conservent leur double entrée à 8 broches pour l'alimentation et qu'elles soient dotées d'un nouveau design de refroidissement à trois ventilateurs, légèrement plus haut que celui utilisé actuellement.



Performances de la carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT



En ce qui concerne les performances de ces GPU monstrueux, nous ne pouvons utiliser que des chiffres théoriques puisque le lancement est un peu loin, mais sur la base de ce que nous savons des chiffres de calcul théoriques attendus, les performances vont voir un gain de plus de 2,3x par rapport aux cartes existantes. Il s'agit d'un saut majeur.



- AMD Radeon RX 7900 XT : ~75,00 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 3.0 GHz),

- AMD Radeon RX 7800 XT : ~64,50 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 3,0 GHz),

- AMD Radeon RX 6950 XT : 23,80 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 2324 MHz),

- AMD Radeon RX 6900 XT : 23,04 TFLOPs (FP32) (Horloge Boost à 2250 MHz),

- AMD Radeon RX 6800 XT : 20.74 TFLOPs (FP32) (2250 MHz Boost clock),

- AMD Radeon RX 6800 : 16.17 TFLOPs (FP32) (2105 MHz Boost clock).



Sur la base d'une vitesse d'horloge théorique de 3,0 GHz, vous obtenez jusqu'à 65 TFLOPs de performance de calcul et les rumeurs suggèrent des horloges de boost encore plus élevées. Mais il faut garder à l'esprit que la performance de calcul n'indique pas nécessairement la performance de jeu globale, mais malgré cela, ce sera une mise à niveau énorme pour les PC de jeu et une augmentation de 5,3x par rapport à la console la plus rapide actuelle, la Xbox Series X.







Cela représente une augmentation des performances de calcul de plus de deux fois pour chaque carte graphique par rapport à son prédécesseur, sans même tenir compte des toutes nouvelles caractéristiques architecturales qui devraient également apporter des améliorations majeures dans leur département respectif. Les FLOPs ne reflètent pas nécessairement les performances graphiques ou de jeu, mais ils fournissent une métrique qui peut être utilisée pour la comparaison. Un gain de 3,25x par rapport à la RX 6800 XT serait énorme pour AMD et sera certainement nécessaire s'ils veulent s'attaquer aux Geforce RTX 40 de NVIDIA.







Les joueurs devraient s'attendre à ce que les jeux 4K fluides soient très fluides sur ces cartes graphiques et, avec la suite FidelityFX offrant un support FSR, SAS et SAM de nouvelle génération, nous pourrions même voir des jeux à 60 FPS en résolution 8K.



Spécifications "préliminaires" des GPU AMD Navi 31 :







Prix et disponibilité de la carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT



Les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 7000 se concentreront d'abord sur les variantes haut de gamme avec les GPU Navi 31, Navi 32 et Navi 33. Des rumeurs antérieures avaient mentionné que le Navi 33 serait suivi par le Navi 31 et ensuite par le Navi 32, mais la fuite avait précédemment souligné que ces plans n'étaient plus applicables. Nous ne savons pas quels GPU arriveront en premier sur le marché, mais il est probable qu'AMD dévoile d'abord ses variantes Navi 33 et Navi 31. Quant au lancement, les cartes sont attendues soit fin octobre, soit mi-novembre, ce qui signifie un lancement au quatrième trimestre 2022.



Il s'agit d'un calendrier similaire à celui des processeurs de bureau AMD Ryzen 7000 'Zen 4' qui seront également lancés à l'automne 2022. En outre, NVIDIA vise également un lancement au quatrième trimestre 2022 et ce n'est pas tout, même Intel prévoit un lancement au quatrième trimestre 2022 pour sa propre famille de CPU Raptor Lake de 13e génération. Au total, quatre lancements majeurs de PC de bureau sont prévus cet automne, ce qui signifie que le quatrième trimestre sera très chaud cette fois-ci, mais les consommateurs vont être gâtés, car ils auront l'embarras du choix pour construire leur PC de jeu de la prochaine génération.







En ce qui concerne le prix, les matrices phares réduites ont toujours été positionnées de manière très compétitive par rapport à la concurrence. Le prix des Radeon RX 6800 et RX 6800 XT était respectivement de 579 $ US et 649 $ US, nous pouvons donc nous attendre à des prix compris entre 600 et 700 $ US pour les prochaines pièces *800 XT. La Radeon RX 7900 XT prendra la place du vaisseau amiral >1000 $ US mais pour le meilleur rapport qualité/prix, la plupart des utilisateurs se tourneront vers les cartes graphiques 7800 XT.



