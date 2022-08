ASUS annonce de nouvelles cartes mères AMD X670E à la Canadian National Expo.



ASUS annonce aujourd'hui une nouvelle génération de cartes mères basées sur AMD pour accompagner la ROG Crosshair X670E Extreme et supporter les derniers processeurs Ryzen 7000 : la ROG Crosshair X670E Hero, la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, et la TUF Gaming X670E-Plus WiFi. Présentation de la nouvelle génération de cartes mères AMD ROG : la série X670E. Prenant en charge les modules de mémoire DDR5 et les périphériques PCIe 5.0, les cartes ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi et TUF Gaming X670E-Plus WiFi sont équipées de capacités de bande passante, de stabilité et de connectivité améliorées.



Ces trois cartes bénéficient des dernières innovations ASUS Q-Design. La ROG Crosshair X670E Hero et la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi comprennent le bouton PCIe Q-Release, une fonction qui permet aux utilisateurs de libérer leur carte graphique de l'emplacement PCIe en une seule pression. En outre, les trois cartes mères comprennent le système de verrouillage Q-DIMM à simple face pour faciliter l'installation et permettre aux barrettes de mémoire de rester fermement en place. Enfin, les cartes comprennent le Q-latch M.2, permettant aux utilisateurs de fixer ou de desserrer un disque M.2 du bout des doigts.



ROG Crosshair X670E Hero







Produit phare de la gamme Crosshair X670E, le ROG Crosshair X670E Hero comble le fossé entre les constructeurs de PC professionnels et les joueurs de tous les jours, permettant à tous les utilisateurs de construire un PC de démonstration hautes performances. Avec ses 18+2 étages de puissance en équipe évalués à 110 A et ses importants dissipateurs intégrés, le X670E Hero fournit une puissance stable à des températures plus basses.



Le X670E Hero est équipé pour la prochaine génération, avec une paire d'emplacements PCIe 5.0x16 pour supporter les cartes graphiques de la prochaine génération, une carte PCIe 5.00 M.2 et la capacité WiFi 6E pour un réseau sans fil sans entrave. Le convertisseur numérique-analogique ESS ES9218PQ Quad fournit un son pur à la sortie du panneau avant.



Les teintes sombres prédominent sur la surface du ROG Crosshair X670E Hero, offrant une esthétique intense pour les constructions de PC. L'éclairage Polymo et un motif RVB lumineux sur le bouclier E/S intégré offrent un réseau microstructurel de lumière et de couleur.



ROG Strix X670E-E Gaming WiFi







La ROG Strix X670E-E Gaming WiFi fusionne le meilleur de la forme et de la fonction dans des performances de jeu équilibrées. La carte comporte 18+2 étages de puissance en équipe d'une puissance nominale de 110 A et un grand dissipateur thermique M.2 intégré pour fournir un flux d'énergie stable et des performances thermiques au CPU AMD.



Outre le bouton Q-Release de l'emplacement PCIe, la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi dispose également d'un bouton d'alimentation intégré à la carte mère et de coussinets thermiques M.2 de rechange pour assurer un pré-test optimal et des remplacements futurs.



Des accents angulaires balaient les dissipateurs thermiques de la carte aux côtés de l'iconographie distinctive de ROG, accompagnée d'un affichage acrylique éclairé sur le bouclier E/S intégré.



TUF Gaming X670E-Plus WiFi







La TUF Gaming X670E-Plus WiFi offre des performances dans une forme durable et pratique. La carte comprend un emplacement PCIe Gen 5.0 x 16, quatre emplacements M.2.



Dotée d'une esthétique simple et épurée et de badges sur le bouclier E/S intégré, la TUF Gaming X670E-Plus WiFi comprend également les dernières caractéristiques Q-Design d'ASUS, notamment un tableau agnostique Q-LED intuitif qui donne aux utilisateurs un aperçu rapide de l'état de leur construction.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP