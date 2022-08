Un chiplet, on en entend de plus en plus parler, mais qu'est-ce au juste et à quoi cela sert-il ?

En fait, certains processeurs en possèdent et d'autres pas. Alors quel est l'avantage d'avoir un chiplet dans un processeur ?

Nous vous proposons de découvrir ceci dans un article publié sur MSN :

Depuis les années 60, l’écrasante majorité des CPU de nos PC sont construits sur un design dit monolithique : toute la puce est gravée en une fois. Mais depuis quelques années, cette convention est bousculée par les chiplets, qui consiste à séparer la gravure en plusieurs puces. Explications.

