La SEGA Genesis Mini reçoit un nouveau modèle 2 et une toute nouvelle bibliothèque de jeux.







Êtes-vous assez vieux pour vous souvenir avec émotion de la console Genesis de SEGA ? Elle était connue sous le nom de Mega Drive en dehors des États-Unis. La machine 16 bits de SEGA était la deuxième des consoles de jeu de quatrième génération. Si elle a connu un succès modeste au Japon, son pays d'origine, elle a été très populaire aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. La société a déjà publié une version miniature autonome de sa console la plus vendue, mais une deuxième version est en préparation.







Les lecteurs réguliers le savent déjà, bien sûr, car nous vous avons dit quand il sortirait. Cette date n'a pas changé, mais ce qui est nouveau, c'est que nous avons maintenant la liste complète des soixante titres qui seront préinstallés dans la petite pièce de jeu. La longue liste comprend dix jeux sortis à l'origine pour l'extension CD-ROM de la Genesis, ainsi que sept titres qui sont soit de nouveaux ports, soit des jeux totalement nouveaux ou inédits.



Les jeux de la version NA du Sega Genesis Mini 2 sont différents de ceux de la version japonaise.



Voici les jeux qui se trouvent dans les deux systèmes :



- After Burner 2,

- Alien Soldier,

- Atomic Runner,

- Bonanza Bros,

- Crusader of Centy,

- Devi & Pii (new),

- Ecco the Dolphin (Sega CD),

- Fatal Fury 2,

- Fantasy Zone (new port),

- Final Fight CD (Sega CD),

- Gain Ground,

- Granada,

- Lightening Force: Quest for the Darkstar (Thunder Force IV),

- Mansion of Hidden Souls (Sega CD),

- Midnight Resistance,

- Night Striker (Sega CD),

- Night Trap (Sega CD),

- The Ninja Warriors (Sega CD),

- OutRun,

- Phantasy Star II,

- Populous,

- VS Puyo Puyo Sun (new port).







- Ranger-X

- Robo Aleste (Sega CD),

- Shining Force CD (Sega CD),

- Shining in the Darkness,

- Silpheed (Sega CD),

- Sonic CD (Sega CD),

- Space Harrier + Space Harrier II (new ports),

- Super Street Fighter II: The New Challengers,

- Spatter (new),

- Splatterhouse 2,

- Star Mobile (new),

- Super Locomotive (new),

- Viewpoint,

- Virtua Racing SVP.







Dans l'ensemble, les joueurs japonais ont eu droit à plus de jeux Sega CD, y compris des titres bien connus comme Lunar : Silver Star Story et Popful Mail, mais la version destinée à l'exportation de la Sega Genesis Mini 2 comprend une tonne de jeux classiques qui ne figurent pas sur le système japonais.



Les titres qui sont exclusifs à la version américaine de la console sont les suivants :



- Clay Fighter,

- Desert Strike : Return to the Gulf,

- Earthworm Jim 2,

- Ecco : The Tides of Time (Sega CD),

- Elemental Master,

- Golden Axe II,

- Hellfire,

- Herzog Zwei,

- The Ooze,

- OutRunners,

- Rainbow Islands -Extra-,

- La Revanche des Shinobis,

- Ristar,

- Rolling Thunder 2.







- Sewer Shark (Sega CD),

- Shadow Dancer : The Secret of Shinobi,

- Shining Force II,

- Sonic 3D Blast,

- Streets of Rage 3,

- Super Hang-On,

- ToeJam & Earl en panique sur Funkotron,

- Truxton,

- Vectorman 2,

- Warsong.



La bibliothèque de la Genesis Mini originale était déjà très riche, mais votre auteur pense que celle-ci est encore meilleure, avec une grande variété de genres. Vous avez des sh'mups mortels comme Hellfire et Thunder Force IV, des RPG tentaculaires comme Phantasy Star II et Shining Force 2, des beat'em up brutaux comme Streets of Rage 3 et Golden Axe II, et même ce qui est largement considéré comme le tout premier jeu de stratégie en temps réel avec Herzog Zwei. Ceux qui ont sélectionné ces jeux savaient ce qu'ils faisaient.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La Sega Genesis Mini 2 est livrée avec un seul pad câblé à six boutons, un adaptateur secteur, un câble d'alimentation et un câble HDMI. Malheureusement, la HDMI est la seule sortie prise en charge ; il vous faudra trouver une vraie Genesis ou un adaptateur approprié si vous voulez jouer sur un écran d'époque. La manette elle-même est USB, et vous pouvez vous en procurer une deuxième chez Retro-Bit, fabriquée selon les spécifications d'origine, pour seulement 20 $.



Les quantités sont très limitées pour la version NA de la Genesis Mini 2, donc si vous pensez en vouloir une, vous feriez mieux de vous lancer dans la précommande. SEGA en fabrique si peu qu'elle ne prend même pas la peine de mettre en place une distribution américaine ; le listing Amazon mentionne des frais de port de 21 $ pour les faire venir du Japon aux États-Unis. Si l'on inclut le prix de 99 $, cela donne un coût final d'environ 120 $ avant la taxe de vente. La SEGA Genesis Mini 2 sortira le 27 octobre 2022.



