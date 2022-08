TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le Fractal Design Focus 2 RGB.







Le Focus 2 de Fractal Design est le successeur du Focus G, qui est sorti il y a plus de 4 ans. En tant que tel, cette famille de boîtiers était mûre pour une mise à jour et le Focus 2 qui est examiné aujourd'hui est censé apporter avec lui toutes les touches modernes que Fractal Design envisage pour un châssis à 70-80 $. Disponible en noir avec des panneaux en acier, en noir ou blanc avec un côté en verre transparent ou en noir et blanc avec des éléments ARGB, les acheteurs potentiels ont beaucoup à choisir.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP