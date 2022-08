Crucial Storage Executive 8.03 pour les SSD P3 et P3 Plus.







Un an après le SSD P5 Plus, premier SSD PCIe 4.0 de la marque, Crucial a lancé il y a quelques semaines deux nouveaux modèles M.2 NVMe à savoir le P3 Plus également basé sur PCIe 4.0 ainsi que le P3 qui se contente, lui, de la norme PCIe 3.0.







Ces nouveaux SSD P3 et P3 Plus utilisent tous les deux la nouvelle mémoire NAND 3D à 176 couches de Micron. Combinée à la technologie NVMe PCIe 4.0, cette mémoire permet au P3 Plus d'atteindre des débits séquentiels de 5 000 et 4 200 Mo/s respectivement en lecture et en écriture ce qui reste toutefois bien inférieur aux performances du P5 Plus (6 600 Mo/s en lecture/écriture). De son côté, le P3 offre des débits théoriques qui plafonnent à 3 500 Mo/s et 3 000 Mo/s en lecture/écriture. Les SSD Crucial P3 et P3 Plus sont disponibles en capacité de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.



Pour supporter ces nouveaux SSD, Crucial propose une mise à jour de son logiciel de maintenance Crucial Storage Executive (CSE) en version 8.03. Hélas, aucun changelog n'accompagne cette mise à jour. Impossible donc de savoir ce qui a été amélioré en plus par rapport aux précédentes versions 7.xx. Dommage !



Tous les SSD Crucial sont supportés par l'application Storage Executive qui permet d'obtenir des informations sur le SSD comme son état de santé et les données SMART mais qui permet aussi d'effacer les données (Sanitize) ou encore de mettre à jour le firmware.



À noter que d'après le fabricant, le pilote propriétaire Crucial NVMe PCIe Device Driver supporte bien les SSD P3 et P3 Plus bien qu'il n'ait pas été mis à jour depuis 2021. Même chose pour la dernière version 26 du logiciel de clonage de données Acronis True Image 2022 for Crucial qui peut fonctionner avec les P3 et P3 Plus.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Drivers Crucial NVMe PCIe Device Driver 2.1.18.0 WHQL : Cliquez ICI,

- Application Crucial Storage Executive 8.03.032022.04 : Cliquez ICI,

- Application Acronis True Image 2022 for Crucial 26.0.1.39450 : Cliquez ICI.



