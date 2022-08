LOGITECH nous propose un nouveau clavier PC : Le Signature K650 Graphite.



SIGNATURE K650 s'intègre parfaitement à vos besoins quotidiens au travail grâce à des raccourcis améliorés et un repose-poignets intégré. Bénéficiez du confort dont vous avez besoin pour de longues heures à votre bureau. Grâce à sa conception résistante aux éclaboussures et à son nettoyage facile, ainsi qu'à son autonomie pouvant atteindre 36 mois, vous pouvez le déplacer facilement et sans fil.















UNE FRAPPE CONFORTABLE

POUR TRAVAILLER EFFICACEMENT



Simplifiez vos journées et profitez du confort dont vous avez besoin pour de longues heures à votre bureau. Signature K650 est conçu avec des fonctionnalités pour assurer votre confort et votre productivité. Avec des raccourcis améliorés, un repose-poignets intégré et des touches rembourrées, le clavier Signature K650 est conçu pour répondre à tous vos besoins quotidiens tout en vous offrant des heures de confort.



CONFORTABLE TOUTE LA JOURNÉE



Profitez du confort à chaque pression de touche pour une productivité plus satisfaisante. Le clavier Signature K650 est doté d'un repose-poignets intégré doux au toucher et de touches rembourrées pour une expérience de frappe plus satisfaisante pendant les longues heures passées à votre bureau.



FAITES PLUS EN VOUS DÉPENSANT MOINS



Faites-en plus avec une disposition de taille standard sur le clavier Signature K650 qui vous permet d'accéder à toutes les touches de raccourci et de gagner du temps avec des commandes telles que la capture d'écran, l’activation et la désactivation du micro, et la navigation Web.



COMPATIBLE AVEC PLUSIEURS PLATES-FORMES



Quelle que soit la configuration et la plate-forme, le clavier Signature K650 fonctionne sur presque tous les systèmes d'exploitation: Windows, macOS, Linux, ipadOS, iOS, Android. De plus, il est certifié Works With Chromebook.



CONNECTEZ-VOUS COMME VOUS L'ENTENDEZ



La connexion à vos dispositifs est un jeu d'enfant grâce à la connectivité sans fil via Bluetooth Low Energy ou le récepteur USB Logi Boltinclus. Bénéficiez d'une connexion sans fil fiable jusqu'à 10 mètres 9La portée sans fil peut varier en fonction de l'utilisateur, de l'environnement et du mode d’utilisation qui vous permet de rester flexible là où vous travaillez tout en gardant votre bureau bien rangé et sans fil.



FIABLE ET TOUT EN SIMPLICITÉ



Vous n'avez pas à vous soucier de votre clavier. Le clavier Signature K650 fonctionnera aussi longtemps que vous en aurez besoin et ne nécessitera pas de nouvelles piles avant 36 mois. La durée de vie des piles peut varier en fonction de l'utilisateur et du mode d’utilisation. Sa conception est également remarquablement facile à nettoyer et résiste aux éclaboussures jusqu'à 60 ml.



SIMPLEMENT MIEUX ENSEMBLE



Mettez votre matériel à niveau pour une meilleure productivité et plus de flexibilité. Associez votre clavier Signature K650 à la souris Signature M650 et téléchargez le logiciel Logi Options+ Disponible pour Windows et macOS sur logitech.com/optionsplus pour découvrir des façons simples de personnaliser votre clavier et votre souris.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 29 aout 2022. Le prix sera de : 49.96 euros.



LOGITECH