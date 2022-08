Lancement du moniteur LG UltraWide 49WQ95C à double QHD.



Le tout dernier et massif moniteur LG UltraWide Dual QHD de 49 pouces, le 49WQ95C-W, est désormais disponible chez les revendeurs partenaires dans certaines régions. Récemment, LG semble vouloir simplifier les configurations à double écran en lançant une solution à écran unique. Tout comme le moniteur LG 28MQ780-B DualUp qui simplifie la configuration d'un double écran de 27 pouces placé côte à côte à la verticale, le LG UltraWide 49WQ95C est une solution simplifiée pour la configuration d'un double écran de 27 pouces placé côte à côte à l'horizontale, offrant un espace réel très large sans les cadres au milieu.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le LG UltraWide 49WQ95C est un moniteur UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) avec un double espace de pixels QHD 16:9 de 27 pouces en un seul écran - conçu pour le multitâche qui séduit les créateurs de contenu. Il est équipé de l'écran incurvé Nano IPS de LG qui offre une couverture de 98 % du spectre DCI-P3 et est certifié DisplayHDR 400. Le moniteur dispose également d'une connectivité USB-C avec une alimentation jusqu'à 90W, et de doubles haut-parleurs stéréo de 10W avec MaxxAudio. Le LG UltraWide 49WQ95C présente également des caractéristiques orientées gaming avec son écran à taux de rafraîchissement de 144 Hz et la prise en charge des technologies NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro. La courbure de 3800R du moniteur offre des visuels immersifs pour les jeux.







Le moniteur LG 49WQ95C UltraWide est également doté d'un double contrôleur avec commutateur KVM permettant aux utilisateurs de connecter et de contrôler plusieurs ordinateurs avec un seul moniteur.



Disponibilité et Prix



Le LG 49WQ95C-W UltraWide Dual QHD Monitor a un prix de détail suggéré de 1 699.99 Dollars, le prix au Royaume-Uni sera révélé ultérieurement.



Le LG UltraWide 49WQ95C-W est maintenant disponible aux États-Unis sur Amazon, Micro Center et B&H.



VORTEZ