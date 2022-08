La clé USB-C ADATA ELITE UE800 offre des vitesses de 1000 Mo/s.



ADATA Technology annonce aujourd'hui la clé USB ADATA ELITE UE800 dotée de l'interface USB 3.2 Gen2 offrant des vitesses allant jusqu'à 1000 Mo/s en lecture et en écriture. L'ADATA UE800 est disponible en 128 Go, 256 Go et 512 Go. Sa connectivité USB-C est compatible avec les PC, les smartphones et les tablettes. Elle arbore un design sans capuchon avec son connecteur rétractable. Un trou de lanière pratique est situé à l'autre extrémité pour attacher facilement la clé USB aux sacs, porte-clés et autres.







Rapide comme l'éclair



Le disque compact UE800 offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, soit 10 fois plus vite que le disque USB 3.2 Gen1 moyen. Avec une bande passante allant jusqu'à 10 Gbps, les utilisateurs peuvent brancher et utiliser le ELITE UE800 pour lire et écrire des fichiers, grands et petits, en un instant.



Connectivité USB-C pratique



Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, les utilisateurs pourront brancher l'ADATA ELITE UE800 à tout moment grâce à un connecteur USB Type-C. De plus, l'USB Type-C est compatible avec un large éventail d'appareils, des PC, ordinateurs portables, smartphones aux tablettes, pour une utilisation sans souci. Doté d'un design sans capuchon, le connecteur peut être facilement étendu ou rétracté. Pour faciliter la portabilité, le lecteur est doté d'un trou pour cordon permettant de l'attacher aux porte-clés et aux sacs.

Le disque compact UE800 offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s, soit 10 fois plus vite que le disque USB 3.2 Gen1 moyen. Avec une bande passante allant jusqu'à 10 Gbps, les utilisateurs peuvent brancher et utiliser le ELITE UE800 pour lire et écrire des fichiers, grands et petits, en un instant.



Caractéristiques principales de l'UE800 d'ADATA



- Transferts de fichiers transparents avec l'USB 3.2 Gen2,

- Jusqu'à 1000 Mo/s en lecture/écriture,

- Capacités de 128/256/512 Go,

- Prise en charge de l'USB Type-C pour une compatibilité élevée,

- Connecteur coulissant sans capuchon,

- Trou pour lanière permettant de l'attacher aux porte-clés et aux sacs.



ADATA n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur la clé USB-C ELITE UE800, veuillez consulter le site Web d'ADATA.



