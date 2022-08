Accédez au concours

Pour fêter ses vingt ans, be quiet! vous propose un concours pour gagner des goodies tout au long de ce mois d'août, et ce sur quatre semaines.

Chaque semaine, vous aurez six jours pour répondre, du lundi au samedi.

Pour cette troisième semaine, le concours commence ce lundi 15 août pour terminer ce samedi 20 août à 13h00.

S'il devait y avoir des ex aequo, nous procéderons alors à un tirage au sort avec be quiet! Alors venez tenter votre chance en répondant aux questions qui vous sont posées sur les produits be quiet! et pour ce faire, faites appel à votre mémoire ! Bien entendu, vous avez la possibilité de parcourir tout le site de Pc-Boost pour vous aider ! Bonne chance à tous !