Lancement des ventilateurs Thermaltake SWAFAN 12 RGB et SWAFAN 14 RGB.



Présentés pour la première fois lors du salon Thermaltake Expo 2022 en juillet, les ventilateurs de la série Thermaltake SWAFAN RGB sont dotés de pales de ventilateur amovibles et commutables dont deux types sont inclus pour permettre aux constructeurs de choisir entre un flux d'air poussé ou tiré. Le fait d'avoir deux types de pales de ventilateur signifie également que les ventilateurs Thermaltake SWAFAN RGB peuvent obtenir le look le plus esthétique en ayant l'avant du cadre toujours sur le côté visible, que vous l'utilisiez à l'avant du boîtier pour aspirer l'air ou au fond du boîtier pour le tirer vers le haut, garantissant ainsi que les LED RVB sont toujours sur le côté visible. En outre, les pales de ventilateur amovibles facilitent le nettoyage et la maintenance.







Le SWAFAN RGB est disponible dans des variantes de 120 mm et 140 mm, le SWAFAN 12 RGB et le SWAFAN 14 RGB, tous deux vendus dans un pack de 3 ventilateurs.



Une première vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Une seconde vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Une troisième vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Spécifications rapides :



SWAFAN 12 RGB



Pale de ventilateur standard étiquetée en noir



- Pression d'air : 2,58 mmH2O (Max),

- Débit d'air : 53,02 CFM (Max).



Pale de ventilateur inversée étiquetée en argent



- Pression de l'air : 2,19 mmH2O (Max),

- Débit d'air : 54.85 CFM (Max).



SWAFAN 14 RGB



Pale de ventilateur standard étiquetée en noir



- Pression d'air : 3,12 mmH2O (Max),

- Débit d'air : 77,6 CFM (Max).



Pale de ventilateur inversée étiquetée en argent



- Pression d'air : 2,59 mmH2O (Max),

- Débit d'air : 71.3 CFM (Max).



Disponibilité et Prix



Les ventilateurs Thermaltake SWAFAN RGB Series sont maintenant disponibles sur le réseau de magasins TT Premium, voir les prix ci-dessous.



- Ventilateur de radiateur Thermaltake SWAFAN 12 RGB (Pack de 3 ventilateurs) : 119.99 Dollars,

- Ventilateur radiateur Thermaltake SWAFAN 14 RGB (Pack de 3 ventilateurs) : 129.99 Dollars.



