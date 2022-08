ASUS rappelle les cartes mères ROG Maximus Z690 Hero en raison de risques d'incendie et de brûlures.



ASUS Republic of Gamers annonce le rappel des cartes mères ROG Maximus Z690 Hero en raison de risques d'incendie et de brûlure. Un lot de cartes mères ROG Maximus Z690 Hero a été identifié comme ayant un condensateur défectueux installé dans la position inverse. Cela peut entraîner un court-circuit, une surchauffe ou une fonte, ce qui présente des risques d'incendie et de brûlure. ASUS proposera aux utilisateurs de ces cartes mères de les remplacer.











"ASUS s'engage à produire des produits de la plus haute qualité et nous prenons très au sérieux chaque incident signalé par nos précieux clients en prenant des mesures immédiates. Nous accordons une grande importance à votre sécurité et nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons sur cette question avec la CPSC."

Déclaration d'ASUS ROG North America



À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'annonce du rappel ne peut être lue que sur les canaux de médias sociaux d'ASUS ROG en Amérique du Nord. Les médias sociaux d'ASUS ROG des autres régions n'ont pas encore annoncé si des cartes mères ROG Maximus Z690 Hero présentant le même problème ont été vendues dans leur région. Il semble que le rappel concerne uniquement les cartes mères vendues chez les détaillants partenaires d'ASUS aux États-Unis, à savoir BestBuy, Newegg, Micro Center et Amazon, entre octobre 2021 et décembre 2021.



Comment vérifier si votre carte mère ROG Maximus Z690 Hero est concernée par le problème ?



Ce rappel concerne les cartes mères ASUS ROG Maximus Z690 Hero vendues séparément pour les ordinateurs. Les cartes mères rappelées portent le numéro de pièce 90MB18E0-MVAAY0. Les unités affectées ont un numéro de série qui commence par MA, MB et MC, ce qui indique l'année de fabrication en 2021. Le numéro de pièce est situé à côté du connecteur d'alimentation à 24 broches sur une étiquette blanche sur le côté inférieur de la carte mère et sur l'emballage. ASUS a créé une page d'accueil dédiée au problème ROG Maximus Z690 Hero où les utilisateurs peuvent vérifier si leur carte mère est concernée.



Veuillez visiter la page de l'outil ROG Maximus Z690 Hero Checking ICI.



De plus amples informations sur ce rappel sont disponibles sur le site Web de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation, à l'adresse cpsc.gov.



VORTEZ