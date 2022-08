LG nous propose un nouvel écran PC : Le LG 34WQ75C-B.



L'écran LG IPS prend en charge un large spectre de couleurs, 99 % de la gamme de couleurs sRGB, et offre des couleurs et une luminosité exceptionnelles avec la prise en charge de HDR10.



















Voir plus, faire plus



L'écran UltraWide™ QHD (résolution de 3440x1440, rapport hauteur/largeur de 21:9) est idéal pour le travail car il peut afficher plusieurs programmes à la fois.



Contrôle en quelques clics



Vous pouvez personnaliser l'espace de travail en divisant l'affichage ou en réglant les options de base du moniteur en quelques clics de souris.



Hub de productivité avec connectivité facile



Votre moniteur peut devenir un hub de productivité en fournissant un port RJ45(LAN) pour l'Ethernet filaire et un port USB Type-C™ qui permet d'alimenter jusqu'à 90W, de transférer des données ainsi que de se connecter à des appareils avec un seul câble.



Distribution d'énergie jusqu'à 90W



Grâce à la technologie d'alimentation USB Type-C™, vous pouvez alimenter un écran, tout en chargeant l'ordinateur portable connecté (jusqu'à 90W) simultanément.



Système audio immersif



Cet écran profilé est doté d'un cadre mince sur trois côtés et ne présente aucune distraction par rapport à l'image éblouissante de précision et de réalisme, tandis que deux haut-parleurs stéréo de 7W avec MaxxAudio® complètent votre expérience immersive.



Facile et confortable



Le support One Click Stand s'installe facilement, sans autre équipement, et règle de manière flexible la hauteur et l'inclinaison du grand écran pour le placer dans la position optimale pour vous.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 560 euros.



