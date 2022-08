FRACTAL DESIGN nous propose des nouveaux boitiers PC.



Les nouveaux boîtiers mi-tour Focus 2 offrent un design précis et direct qui a été soigneusement conçu pour exploiter le potentiel de flux d'air du boîtier. Son approche innovante de l'aménagement intérieur crée un flux libre dans tout le boîtier, ce qui le rend agréable à construire et à mettre à niveau, tout en permettant de refroidir directement les composants. Cette conception axée sur les performances contribue à une expérience fluide, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui est important pour eux.







Dès sa sortie de la boîte, sa construction de qualité, son extérieur épuré et sa maille frontale favorisant le flux d'air font du Focus 2 un choix sérieux pour les systèmes de jeu. À l'intérieur, il offre également des caractéristiques de qualité de vie telles qu'un intérieur ouvert et accessible, des clips rapides pour SSD et des options intuitives de gestion des câbles. L'un des nombreux avantages pour l'utilisateur du Focus 2 est son adaptabilité et sa capacité de mise à niveau, avec des accessoires disponibles, notamment des extensions de stockage et un kit de mise à niveau USB-C.























Points forts :



- Aménagement intérieur innovant pour un flux d'air optimal et une expérience de construction agréable,

- Accepte les cartes mères ATX/mATX/Mini ITX,

- Construction solide avec des options de gestion des câbles intuitives,

- Disponible avec et sans ARGB.



