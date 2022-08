Atteignez de nouveaux niveaux d'immersion totale avec Logitech Chorus pour Meta Quest 2.



Logitech a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution audio intégrée conçue dès le départ pour Meta Quest 2 afin d'être l'intégration audio ultime, le Logitech Chorus. " Dès le départ, nous avons voulu aider davantage de personnes à découvrir tout ce que la RV a à offrir ", a déclaré Vadim Kogan, responsable du groupe commercial AR/VR chez Logitech. "Chorus améliore l'ajustement et le confort du Meta Quest 2, tout en permettant à ceux qui aiment les longues sessions de jeu de rester immergés dans leurs jeux et expériences préférés grâce à l'intégration audio dans un design confortable conçu pour le joueur VR."



Le nouveau Logitech Chorus atteint un nouveau niveau de son immersif et ultra-réaliste grâce à une nouvelle approche de la conception du casque, avec une acoustique hors de l'oreille réglée sur mesure. Doté d'un design ouvert, de haut-parleurs rotatifs et d'une solution de sangle intégrée, ce nouveau design est la solution optimale pour les utilisateurs de Meta 2 Quest, leur permettant de rester au frais, tout en se déplaçant rapidement et librement dans le Metaverse. Rien dans ou autour de votre oreille n'interfère avec votre jeu, votre entraînement ou votre créativité.







"Logitech Chorus combine le son réaliste que les joueurs recherchent avec le confort et la commodité dont les gens ont besoin, le tout à un prix inférieur à celui des solutions audio de caractéristiques similaires sur le marché actuel", a déclaré Matt Green, directeur principal de l'ingénierie acoustique chez Logitech. "Chorus est plus que la prochaine étape en matière d'audio pour la RV, il représente des années de commentaires de la part des développeurs, des joueurs et de la communauté RV, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour cet ajout à l'expérience immersive de la RV."



Logitech Chorus est la première solution audio hors oreille haute performance conçue spécifiquement pour le Meta Quest 2, avec de grands pilotes audio ouverts pour créer une expérience immersive pour le monde virtuel.



Grâce aux haut-parleurs BMR de qualité supérieure, les joueurs entendront tous les grands moments et les plus petits détails. L'acoustique hors de l'oreille, réglée sur mesure, vous permet d'être immergé dans le monde virtuel, tout en étant conscient du monde réel qui vous entoure.



Avec un poids de 182 grammes, le Logitech Chorus est léger et confortable à porter pendant de longues périodes. Chorus reste en place sur votre casque VR et n'a jamais besoin d'être retiré ou débranché.



Une fois connecté, le Chorus est entièrement intégré avec la connexion USB-C. Il ne nécessite aucune source d'alimentation séparée. Aucune source d'alimentation séparée n'est nécessaire. Regardez des films toute la journée avec le câble d'alimentation attaché.



Disponibilité et Prix



La Logitech Chorus pour Meta Quest 2 devrait être vendue au prix de 99.99 Dollars, et sera disponible chez Logitech et les principaux détaillants.



TECHPOWERUP