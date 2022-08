CORSAIR inaugure la nouvelle ère AMD avec la prise en charge des processeurs AMD Ryzen 7000.







MILPITAS, CA, 16 août 2022 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui la prise en charge des nouveaux processeurs AMD Ryzen 7000 Series et des chipsets de carte mère correspondants. Dotées de la toute dernière architecture matérielle Zen 4, les puces AMD Ryzen 7000 Series offrent des performances sensiblement supérieures aux processeurs de génération précédente et CORSAIR propose des composants pour prendre en charge cette nouvelle technologie. Si vous souhaitez assembler un nouveau système AMD, l’Assembleur PC en ligne gratuit de CORSAIR vous permet de rechercher les composants compatibles avec votre nouvelle configuration.







CORSAIR a collaboré étroitement avec AMD en vue du lancement des puces AMD Ryzen 7000 Series, et a déjà intégré les nouveaux processeurs à la base de données de l’Assembleur PC, afin que vous puissiez référencer tous les composants requis pour assembler un nouveau PC AMD hautes performances en quelques minutes. L’Assembleur PC CORSAIR consigne le processeur, la carte graphique et la carte mère de votre choix et vérifie leur compatibilité au sein d’une base de données de composants PC, afin de dresser la liste complète des composants CORSAIR offrant un fonctionnement garanti en lien avec votre système. Du boîtier de taille optimale aux ventilateurs appropriés, avec une alimentation adaptée à votre assemblage et même avec un éclairage RGB, l’assembleur PC CORSAIR vous permet de construire votre nouveau PC équipé de la série Ryzen 7000. En outre, l’Assembleur PC optimise intelligemment les pièces affichées, évitant ainsi toute erreur de correspondance susceptible d’augmenter le coût de votre système ou d’entraver son assemblage.



Suite à ce lancement, CORSAIR propose également une grande variété de produits prenant en charge votre nouveau processeur. Les processeurs AMD Ryzen 7000 Series utilisent le socket AM5 nouvelle génération, déjà compatible avec tous les refroidisseurs liquides pour processeur tout-en-un CORSAIR prenant en charge les sockets AM4, notamment les modèles ELITE LCD Series polyvalents, ELITE CAPELLIX Series ultra-lumineux et RGB ELITE Series hautes performances. Avec un refroidissement CORSAIR de pointe, votre PC gère tranquillement la chaleur tandis que vous profitez des performances matérielles AMD nouvelle génération.







Les processeurs AMD Ryzen 7000 Series seront compatibles avec la toute dernière mémoire DDR5, qui apporte d'énormes améliorations en termes de fréquence, de bande passante et de capacité potentielle. CORSAIR proposera une gamme complète de mémoire DDR5 performante, spécifiquement optimisée et équipée pour être compatible avec les processeurs AMD Ryzen 7000 Series. Une annonce complète sur la mémoire DDR5 AMD de CORSAIR sera faite dans le courant du mois.



Pour en savoir plus sur l’assemblage d’un nouveau PC AMD Ryzen 7000, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour commencer à concevoir un nouveau système AMD Ryzen 7000 avec l’Assembleur PC, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR