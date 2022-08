Le Core i9-13900K d'Intel serait 60 % plus rapide que le i9-12900K dans le test de décompression 7-Zip.



Le prochain processeur phare Intel Core i9-13900K est récemment apparu dans une capture d'écran du benchmark 7-Zip où la puce a battu son prédécesseur de 20 % et 60 % dans les tests de compression et de décompression respectivement. Le i9-13900K semble disposer de 8 cœurs à haute efficacité supplémentaires, pour un total de 24 cœurs, ainsi que d'une fréquence d'accélération plus élevée de 5,8 GHz.











Cette augmentation du nombre de cœurs et de la vitesse d'horloge explique la majorité des améliorations de performances, le i9-13900K atteignant une horloge maximale de 5716 MHz pour un seul thread et de 4611 MHz pour 16 threads, contre 5021 MHz et 4060 MHz pour le i9-12900K. Les processeurs étaient tous deux associés à un ensemble de 32 Go de mémoire DDR5-6400CL32 sur une carte mère non spécifiée. Ces résultats n'ont pas été confirmés, Intel devant dévoiler officiellement sa nouvelle gamme le 27 septembre 2022.



VIDEOCARDZ