Les précommandes de la carte graphique de bureau Intel Arc A380 sont ouvertes aux États-Unis au prix de 139 USD.



La carte graphique de bureau Intel Arc Alchemist A380 est désormais disponible en pré-commande aux Etats-Unis. Newegg propose le modèle Challenger ITX d'ASRock au prix de 139.99 Dollars, livrable à partir du 22 août 2022.











L'Arc A380 Challenger ITX 6GB OC d'ASRock est un modèle personnalisé doté d'un ventilateur de refroidissement unique et d'une fréquence d'horloge de 2250 MHz, avec un TDP de 75 W et un seul connecteur d'alimentation à 8 broches. La carte dispose d'une connectivité PCIe 4.0 et de 8 Xe-Cores, ainsi que de trois connecteurs DisplayPort 2.0 et d'un seul HDMI 2.0b.







VIDEOCARDZ