GELID annonce le ventilateur Amber 8 Pro à 8 canaux + contrôleur RVB adressable à 10 canaux.



Gelid Solutions a annoncé aujourd'hui la sortie de la nouvelle unité de contrôle Amber. L'Amber 8 Pro est un produit de la gamme de produits Amber de GELID Solutions. Doté de 366 modes d'éclairage RVB préprogrammés, l'Amber 8 Pro contrôle jusqu'à 8 ventilateurs, 10 bandes de LED ou d'autres dispositifs RVB adressables (ARGB). Il est doté d'une télécommande RF à 21 touches pour une utilisation pratique, d'une entrée PWM pour des contrôles PWM transparents et d'un connecteur d'alimentation SATA pour une alimentation stable.







La télécommande RF peut également être utilisée pour contrôler la vitesse des ventilateurs PWM. Les aimants intégrés rendent l'installation aussi rapide que quelques secondes. Lorsqu'il est connecté à des cartes mères compatibles, ASUS, MSI ou ASRock, la fonctionnalité de hub ARGB est également accessible via l'entrée ARGB Sync à 3 broches. Afin de fournir une sortie d'alimentation fiable, la connectivité d'alimentation SATA est utilisée, qui fournit une puissance maximale de 85 W et prend en charge les dispositifs ARGB avec jusqu'à 120 LED à bord de chaque canal pour l'illumination et le contrôle.







Spécifications de la télécommande : Dimensions (mm) : 86 x 40 x 7, Nombre de touches : 21, Nombre de modes RVB : 366 RC, Méthode : Fréquence radio (RF 433M), Portée RC (m) : 8, Niveaux de vitesse de commutation RVB : 8, Niveaux de luminosité statique : 8 Poids (g) : 15. L'Amber 8 Pro est conforme aux normes RoHS, CE et FCC et bénéficie d'une garantie de 2 ans.







"Un système d'éclairage RVB puissant et entièrement déporté, Amber 8 Pro vous permet de créer des effets d'éclairage étonnants sans être lié au logiciel RVB d'une carte mère", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 22 euros.



TECHPOWERUP