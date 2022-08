Samsung Electronics porte les expériences de jeu à un niveau supérieur avec le lancement mondial d'Odyssey Ark.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de l'Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, ajoutant un tout nouveau facteur de forme à la gamme Odyssey, leader du secteur. Cet écran géant offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GtG), ainsi qu'un tout nouveau mode Cockpit et une manette exclusive, l'Ark Dial - offrant ainsi une fenêtre ultime sur le monde du jeu avec une immersion inégalée.











" Nous sommes ravis de dévoiler cet écran de jeu de nouvelle génération totalement unique, l'Odyssey Ark. Cet écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces réunit une qualité d'image cinématographique de premier ordre, un son surround immersif et une interface incroyablement flexible, ce que les joueurs exigent de plus en plus ", a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. "La communauté des joueurs a soif de nouvelles expériences et l'Odyssey Ark permet d'accéder à un nouveau monde de jeu qui va élever les standards de toute l'industrie." Le révolutionnaire Odyssey Ark est conçu pour offrir des expériences cinématiques incroyables, des performances de jeu supérieures et une interface qui offre une flexibilité totalement optimisée. Dévoilé à l'origine lors du Consumer Electronics Show en début d'année, l'Odyssey Ark a été récompensé par le CES Innovation Award.











Une nouvelle expérience cinématographique qui fait appel aux sens



Le grand écran de 55 pouces enveloppe le champ de vision de l'utilisateur grâce à sa courbure 1000R, remplissant ainsi sa vision périphérique. Ce phénomène est encore accentué par le mode Cockpit, qui permet à l'écran de pivoter grâce à la fonctionnalité HAS (support réglable en hauteur), de s'incliner et de pivoter pour un environnement d'écran optimal qui crée un nouveau sentiment d'immersion dans le monde.



L'Odyssey Ark fait appel à la technologie Quantum Matrix de Samsung, en utilisant des mini LED Quantum, qui permettent un contrôle ultra-fin et précis des LED très denses. Grâce au traitement 14 bits nouvellement ajouté, une technologie sophistiquée de contrôle de l'éclairage, les joueurs peuvent voir des scènes sombres et lumineuses, y compris 16 384 niveaux de noir pour des graphiques ultra réalistes.



Un rapport de contraste statique d'un million pour un fait ressortir les détails les plus subtils avec une clarté parfaite. De plus, le processeur Quantum Neural Ultra porte la qualité du contenu à de nouveaux sommets en utilisant les données générées par 20 réseaux neuronaux pour améliorer chaque détail visuel, en mettant à l'échelle le contenu jusqu'à la résolution 4K.



Pour une expérience cinématographique suprême, l'Odyssey Ark exploite la technologie Matte Display et Sound Dome de Samsung. L'écran mat fournit une protection anti-reflet et anti-éblouissement, ce qui minimise les distractions et permet aux utilisateurs de rester concentrés sur le contenu qu'ils ont devant eux. L'Odyssey Ark offre un son magnifique grâce à la technologie "Sound Dome", avec AI Sound Booster et Dolby Atmos pour améliorer l'expérience du son surround. Quatre haut-parleurs, un à chaque coin, et deux woofers centraux permettent d'obtenir un son réaliste et riche grâce à un canal 2.2.2 de 60 W avec les notes de 45 Hz les plus basses de tous les écrans de jeu ou barres de son de jeu.



Des performances de jeu supérieures optimisées pour les joueurs



Outre la fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, l'Odyssey Ark offre une résolution 4K (3 840 x 2 160) et un temps de réponse de 1 ms (GtG) avec AMD FreeSync Premium Pro, ce qui optimise la précision à l'écran et donne aux joueurs un avantage concurrentiel dans les environnements en mouvement. L'Odyssey Ark offre également de puissantes performances de jeu et permet aux joueurs de vivre le meilleur du jeu en un seul endroit grâce au Samsung Gaming Hub. Samsung Gaming Hub est une plateforme de découverte de jeux en streaming tout-en-un, où les joueurs peuvent découvrir et profiter des jeux qu'ils aiment, provenant de partenaires tels que Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik et Amazon Luna.



Samsung Gaming Hub permet un accès instantané aux meilleurs services de streaming, ainsi qu'aux jeux populaires sur console et PC. Sans téléchargement ni espace de stockage requis, les utilisateurs peuvent explorer tous les recoins du monde des jeux sans aucune limite.



Une interface flexible pour trouver les paramètres parfaits pour la victoire



Les joueurs attendent de plus en plus une expérience de jeu personnalisée et personnalisable. L'Odyssey Ark offre une gamme de fonctions innovantes qui permettent aux joueurs de régler la taille de l'écran, sa position et même le ratio pour une configuration de jeu optimale. Tout d'abord, l'Ark Dial à énergie solaire - le contrôleur exclusif de l'Odyssey Ark - permet de contrôler rapidement et simplement une variété de paramètres, notamment Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings et Game Bar.



Flex Move Screen permet aux utilisateurs d'ajuster la taille de l'écran entre 55 et 27 pouces, de modifier la position de l'écran et même de changer le rapport de l'écran entre 16:9, 21:9 et 32:9, le tout d'une seule pression sur l'Ark Dial. Cette liberté ne concerne pas seulement la position horizontale mais aussi la position verticale, ce qui donne aux utilisateurs un contrôle encore plus grand de l'expérience visuelle. La fonction Multi View permet aux utilisateurs d'exploiter le grand écran à son plein potentiel en affichant jusqu'à quatre écrans en même temps en position horizontale, ou trois en mode Cockpit. Il n'est donc plus nécessaire d'installer plusieurs moniteurs, ce qui permet aux joueurs de profiter d'un environnement sans encombrement.



La barre de jeu est un outil puissant qui permet aux joueurs de visualiser rapidement et facilement l'état de leur jeu et de contrôler les paramètres importants sans jamais avoir à quitter l'écran de jeu. Qu'il s'agisse de vérifier les FPS (images par seconde), le HDR (High Dynamic Range) et le VRR (Variable Refresh Rate), ou de régler des paramètres tels que le rapport d'écran, le temps de réponse et le mode Game Picture, Game Bar permet au joueur de garder le contrôle et de se mettre sur la voie de la victoire.



En plus d'être équipé d'un panneau solaire, l'Ark Dial peut également être chargé par une connexion USB Type-C, éliminant ainsi le besoin de toute batterie jetable.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



La précommande du Samsung's Odyssey Ark sera disponible à partir du 15 août 2022. Le prix devrait se situer aux alentours de : 3 500 Dollars.



TECHPOWERUP