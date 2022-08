TEAM GROUP annonce le SSD MP44L M.2 Gen4 avec le premier diffuseur de chaleur en graphène de l'industrie.



La marque mondiale de mémoire, Team Group, a créé de nombreux produits SSD innovants au fil des ans grâce à sa recherche et son développement de pointe pour offrir les meilleures solutions sur le marché du stockage. Aujourd'hui, elle a annoncé le SSD MP44L M.2 PCIe 4.0, doté d'une technologie de refroidissement unique et révolutionnaire : la première étiquette SSD du secteur à incorporer une feuille de cuivre en graphène. Cette étiquette SSD en graphène dissipant la chaleur, d'une épaisseur inférieure à 1 mm, a fait l'objet de brevets d'utilité et est étroitement collée au SSD pour assurer un refroidissement précis et plus important. La conception de l'étiquette SSD en graphène dissipant la chaleur du MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD élimine la possibilité d'interférences d'installation. De plus, elle permet aux utilisateurs de profiter du double des performances de refroidissement et de la stabilité accrue de PCIe Gen4 sans avoir besoin d'installer des équipements thermiques supplémentaires lorsqu'elle est associée à un dissipateur thermique de slot M.2.







Le tout nouveau SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 de Team Group est une solution de mise à niveau de stockage pour les SSD Gen4 x4. Il offre une vitesse de lecture de 5 000 Mo/s et une vitesse d'écriture de 4 500 Mo/s et prend en charge la technologie SLC Cache, qui permet de doubler l'efficacité opérationnelle des SSD Gen3. En résolvant le problème du décalage de l'ordinateur, il permet aux utilisateurs de mener plusieurs tâches à la fois avec facilité et de bénéficier de performances rapides et fluides. Le SSD MP44L offre une excellente précision de transfert des données grâce à sa technologie LDPC (Low-Density Parity Check Code). Il prend en charge les commandes d'optimisation TRIM de Windows et la dernière norme NVMe 1.4.







Grâce au mécanisme d'allocation des jeux NVM, au PLM (Predictable Latency Mode) et à la toute dernière technologie RRL (Read Recovery Level), la latence du SSD est considérablement réduite, et l'usure à des vitesses de lecture et d'écriture élevées est également diminuée, ce qui prolonge la durée de vie du disque.



Le SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 de Team Group est disponible dans une large gamme de capacités, de 250 Go à 2 To, pour répondre aux besoins de tous les types d'utilisateurs, qu'il s'agisse d'une mise à niveau du PC ou d'une extension de capacité.



Disponibilité et Prix



Le premier lot de MP44L devrait être disponible à la vente sur Amazon et Newegg en Amérique du Nord à la fin du mois d'août 2022.



Les Prix :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP