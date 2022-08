En raison d'une surproduction de puces, NVIDIA reprendrait la production de la RTX 3080 12 Go.



NVIDIA aurait repris la production de ses cartes graphiques RTX 3080 12 Go basées sur le GA102, selon un tweet de Zed__Wang, spécialiste des fuites de GPU. La raison invoquée est liée à la surproduction des puces GA102 de la société, qui alimentent la gamme haut de gamme de la société, de la RTX 3080 à la RTX 3090 Ti (au total, il y a six cartes de la série RTX 30 alimentées par cette puce, aux côtés de la carte spécifique à l'exploitation minière CMP 90HX, des accélérateurs de datacenter et d'inférence AI A10, A10G et A40, ainsi que des séries RTX A4500, A5000, A5500 et A6000 de la société, pour un total de 14 UGS).







L'offre excédentaire, dans ce cas, a plus à voir avec la contraction de la demande - non seulement la nouvelle série RTX 40 de NVIDIA est à portée de main, mais la mort déjà annoncée du minage Proof of Work d'Ethereum a inondé le marché de cartes RTX 30 d'occasion. Cette situation, ainsi que la durée de vie déjà longue de la série RTX 30 - qui est arrivée sur le marché en septembre 2020 - a entraîné une contraction de la demande pour les GPU de NVIDIA. L'inflation galopante et les indicateurs macroéconomiques généraux ne sont pas non plus de nature à inspirer la confiance dans l'achat de produits non essentiels.



La société semble maintenant déterminée à faire sortir le plus grand nombre possible de puces GA102 et à les mettre entre les mains des joueurs, qui sont plus susceptibles d'acheter du matériel avec un bon rapport prix/performances que les clients professionnels ne le sont d'acheter une technologie qui sera bientôt dépassée. La mort du marché de l'exploitation minière des GPU laisse également NVIDIA avec un SKU de moins pour canaliser ses puces de 628 mm² et 28 milliards de transistors en dehors des sept consacrés au marché professionnel. La relance de la RTX 3080 12 Go permettra également à l'équipe verte d'améliorer ses bénéfices par rapport à ses cartes RTX 3080 10 Go, dont elle peut maintenant réduire le prix tout en s'assurant que la version 12 Go absorbe la réduction des bénéfices.



NVIDIA compte maintenant sur ses suspects habituels - les consommateurs de jeux - pour récupérer ses puces restantes et aider à dégager les canaux pour l'introduction de la série RTX 40. Ses efforts risquent toutefois de ne pas porter leurs fruits, car la division Gaming de NVIDIA est celle qui a perdu le plus de revenus au cours du dernier trimestre.



TOM'S HARDWARE