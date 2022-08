MSI présente les ordinateurs portables Prestige 16 Mini-LED avec Alder Lake-P.



MSI a mis à jour sa gamme Prestige avec de nouveaux membres, la Prestige 16 et la Prestige 16 EVO. Tous deux de couleur Urban Silver et équipés d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération, c'est de puissants outils de productivité que les utilisateurs professionnels peuvent vraiment apprécier.







Le MSI Prestige 16 est doté d'un GPU discret NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti et est le premier ordinateur portable Prestige doté d'un écran mini-LED au rapport 16:10. Grâce à la technologie MSI True Color, il atteint la gamme dynamique élevée (HDR) avec la norme DisplayHDR 1000, ce qui élargit considérablement la portée de deux facteurs importants : le rapport de contraste et la précision des couleurs. Grâce à Dynamic Cooler Boost, la technologie thermique à double ventilateur brevetée de MSI, les Prestige 16/Prestige 16 EVO sont des ordinateurs portables puissants qui maintiennent un bruit de fond inférieur à 35 dB. Les utilisateurs professionnels qui organisent fréquemment des conférences en ligne peuvent s'attendre à une expérience de vidéoconférence fluide grâce au quadruple microphone et au capteur de lumière ambiante qui sont fournis avec la solution de suppression du bruit de l'IA.







Pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent un ordinateur portable réactif et durable, la Prestige 16 EVO est certifiée par la plate-forme Intel EVO. Il prend également en charge la solution Tobii Aware en exclusivité parmi la gamme Prestige.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP