WD annonce que les WD_BLACK ™ SN850X NVMe™ SSD et WD_BLACK P40 Game Drive sont maintenant disponibles

Lancé lors de l'événement What's Next Western Digital Event à la fin du printemps, Western Digital confirme la disponibilité de ces deux solutions Gaming : WD_BLACK™ SN850X NVMe™ SSD et WD_BLACK P40 Game Drive SSD. Ces deux modèles sont désormais disponibles à l'achat chez certains détaillants Western Digital, e-tailers, revendeurs et sur le Store de Western Digital.



WD_BLACK SN850X NVMe SSD Optimisé pour les joueurs à la recherche de performances inégalées, ce puissant SSD interne PCIe® Gen4 1 offre des vitesses de lecture époustouflantes pouvant atteindre 7 300 Mo/s 2. Avec une latence minimisée, un chargement prédictif et une gestion thermique adaptative, les joueurs profitent d’une expérience de jeu incroyable avec des temps de chargement rapides, une expérience visuelle riche et des performances thermiques sans compromis. Le tableau de bord WD_BLACK téléchargeable avec son nouveau Game Mode 2.0 (Windows® uniquement) débloque les fonctions d'amélioration des performances du PC pour que les joueurs puissent jouer, streamer, enregistrer et se challenger. Un dissipateur thermique en option (modèles 1To et 2To) est disponible pour maintenir des performances de pointe et inclut un éclairage RVB pour compléter n'importe quelle plate-forme de jeu. Prix et disponibilité : Le SSD NVMe WD_BLACK SN850X est disponible dans les capacités de 1 To, 2 To et 4 To 3 à partir de 189,99 €TTC - Il est disponible à l'achat sur la boutique Western Digital



WD_BLACK P40 Game Drive SSD Créé pour les joueurs à la recherche d'un stockage nomade à la fois performant et élégant, le WD_BLACK P40 Game Drive SSD est doté d'une interface USB 3.2 Gen2x2 et de vitesses de lecture fulgurantes pouvant atteindre 2 000 Mo/s 2 associées à un éclairage RVB personnalisable (Windows uniquement). Le tableau de bord WD_BLACK téléchargeable permet un contrôle total de l'affichage de la lumière LED et peut être synchronisé avec de nombreux écosystèmes RVB existants pour une configuration qui peut être personnalisée selon le style de chaque joueur. Avec un design élégant, compact et résistant aux chocs, c'est l'option parfaite pour les jeux en déplacement. Prix et disponibilité : Le disque SSD WD_BLACK P40 Game Drive est disponible en 500 Go, 1 To et 2 To à partir de 117,99 €TTC. Il est disponible à l'achat sur la boutique Western Digital.